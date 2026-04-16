Okullarda saldırılar olurken MEB’in derdi makyaj: ‘NATO zirvesi güzergahındaki okulların elini yüzünü düzeltin’
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Yayın Tarihi: 16.04.2026 , 12:21
Tüm Türkiye, üç gündür okulları konuşuyor.
Önce Şanlıurfa, ardından Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırılar herkesin aklında. Bugün ülke genelinde okullar büyük oranda boş, veliler tedirgin, birçok öğrenci korku içinde ve evinde.
Öğretmenler, hem kendilerinin hem öğrencilerinin güvenliği için sokakta. Polis karşılarında.
Tüm bunlar yaşanırken Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündemi, “NATO makyajı”.
Maraş’taki saldırının yaşandığı 15 Nisan günü Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara “36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Hazırlıkları” konulu bir yazı gönderildi.
7-8 Temmuz’da Ankara’da NATO zirvesi düzenleneceği hatırlatılarak, yabancı liderlerin geçiş güzergahındaki okulların dış görünüşlerine çekidüzen vermeleri talimatı iletildi.
Yazıda şöyle denildi:
Zirve tarihinin yaklaşması ve konunun taşıdığı önem dikkate alınarak, sorumlu Vali Yardımcısı başkanlığında yürütülen koordinasyon toplantılarında ele alınan hususların titizlikle takip edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; başta katılımcıların gidiş ve geliş güzergâhları, konaklama alanları ile toplantıların yapılacağı yerler ve çevresi olmak üzere belirlenen noktalar ile ihtiyaç duyulabilecek diğer tüm alanlarda güvenlik, ulaşım, sağlık hizmetleri, çevre düzenlemesi, temizlik, peyzaj, tanıtım ve konaklama süreçlerine ilişkin gerekli tedbirlerin eksiksiz şekilde alınması, planlama, koordinasyon ve fiziki iyileştirme çalışmalarının tasarruf tedbirleri gözetilerek ivedilikle tamamlanması ve çalışmaların ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürütülerek herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi hususunda gereğini rica ederim.
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