Okullarda saldırılar olurken MEB’in derdi makyaj: ‘NATO zirvesi güzergahındaki okulların elini yüzünü düzeltin’

Tüm Türkiye, üç gündür okulları konuşuyor.

Önce Şanlıurfa, ardından Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırılar herkesin aklında. Bugün ülke genelinde okullar büyük oranda boş, veliler tedirgin, birçok öğrenci korku içinde ve evinde.

Öğretmenler, hem kendilerinin hem öğrencilerinin güvenliği için sokakta. Polis karşılarında.

Tüm bunlar yaşanırken Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündemi, “NATO makyajı”.

Maraş’taki saldırının yaşandığı 15 Nisan günü Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara “36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Hazırlıkları” konulu bir yazı gönderildi.

7-8 Temmuz’da Ankara’da NATO zirvesi düzenleneceği hatırlatılarak, yabancı liderlerin geçiş güzergahındaki okulların dış görünüşlerine çekidüzen vermeleri talimatı iletildi.

Yazıda şöyle denildi: