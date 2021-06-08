Salda Gölü’nde kanalizasyon tartışması

Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü, Türkiye’nin en önemli doğal miraslarından biri. Biyolojik ve jeolojik yapısıyla Mars’taki yaşamın anahtarı olabilecek veriler barındırdığı görüşleri ortaya atılan Salda Gölü, bu yanıyla da bilim insanlarının ilgisini çekiyor. Ancak Türkiye son iki yıldır Salda Gölü’nü, kıyısında yapımı süren "millet bahçesi" projesiyle tartışıyor.

Geçtiğimiz hafta Salda Gölü kıyısında ortaya çıkan kirliliğin ardından Burdur Valiliği bir açıklama yaparak suyun mikrobiyolojik açıdan uygun olduğunu duyurdu. Salda Gölü Koruma Derneği ise sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımlarla Salda köyünün kanalizasyon sularının halen göle aktığını öne sürdü. Konunun gündeme gelmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri de bölgede inceleme yaptı. Salda köyünün atık sularının doğal olarak arıtıldığını ve suyunun göle gitmediğini savunan Bakanlığı’n konuyla ilgili açıklamasında Salda köyünde yapılması planlanan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi projesinin ihalesinin 24 Haziran’da yapılacağı belirtildi.

Türkiye bir yandan Marmara Denizi'nde yaşanan deniz salyası kirliliğinin şokunu yaşarken geçtiğimiz hafta Salda Gölü kıyısında görülen sarımsı renkteki kirlilik oluşumu kamuoyunda endişe yarattı.

Valilik analiz sonuçlarını açıkladı, tartışma başladı

Konuyla ilgili haberlerin gündeme gelmesinin ardından Burdur Valiliği 4 Haziran’da bir açıklama yaparak gölde yapılan analizlerin sonuçlarını duyurdu. Salda Gölü içinde 4 farklı noktadan örnekler alınarak mikrobiyolojik "Escherichia coli" ve "Fekal Streptococ" açısından ildeki Halk Sağlığı Laboratuvarında analizleri yapıldığı bilgisine yer verilen Burdur Valiliği’nin açıklamasında şöyle denildi:

“Aynı zamanda ileri tetkik için Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarına numune gönderilmiştir. İlimizde yapılan tetkiklerde tüm noktalarda mikrobiyolojik açıdan uygun tespit edilmiştir.(Referans değer:1800/660 tespit edilen değer: 0/4) Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarında yapılan analizlerde Siyanobakter sayısı ‘sıfır’ ve bu bakterinin son ürünü olup suda yeşil (sarımtrak) renk değişikliğinden sorumlu ‘Klorofil- a’ ‘tespit edilmedi’ olarak raporlanmıştır. Kimyasal açıdan yapılan Siyanotoksin sonucu da eşik değer altı olarak raporlanmıştır.”

'Göle kanalizasyon suyu akıyor'

Salda Gölü Koruma Derneği ise sosyal medyadan yaptığı videolu ve fotoğraflı paylaşım ile göle kanalizasyon suyu aktığını öne sürdü. Derneğin paylaşımlarında, “Yetkililer Salda Gölü’nün suyunun A kalite içme suyuna yakın olduğunu söylüyorlar. Ancak Salda köyünün kanalizasyon suyu halen göle akıyor. Salda Gölü, su seviyesi, su temizliği, göl ve çevresindeki doğal yaşam korunmalıdır. Gölün bekası ve kamu yararı için göl kenarında hiçbir yapılaşmaya izin verilmemelidir. Millet Bahçesi değil, tam koruma” ifadelerinle yer verildi.

Salda Gölü Koruma Derneğinin paylaştığı görüntülerden biri.

Bakanlık: Atık sular doğal olarak arıtılıyor

Göle kanalizasyon suyu karıştığı yönündeki paylaşımların ardından bir açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise iddiaları reddetti. Bakanlık yetkililerinin Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ile birlikte inceleme yaptığı kaydedilen bakanlık açıklamasında, “Salda köyünde evsel nitelikli atık sular kanalizasyon sistemi ile sızdırmasız fosseptikte toplanmaktadır. Toplanan evsel nitelikli atıksu içerisinde bulunan askıdaki katı maddeler sızdırmasız fosseptikte çökelerek arıtma süreci başlamakta, fosseptik çıkışından sonra ise 2008 yılından bu yana faaliyette olan doğal atıksu arıtmaya gönderilerek arıtılmaktadır” görüşüne yer verildi.

Salda Köyü biyolojik artıma ihalesi 24 Haziran'da yapılacak

Salda köyünde bulunan doğal arıtmanın ülkenin en iyi doğal arıtmalarından biri olduğu savunulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklamasında, “Salda köyü kanalizasyon suyunun göle gitmesi söz konusu değildir, iddialar asılsızdır. Ayrıca İLBANK A.Ş tarafından yapılması planlanan Salda Köyü ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi projesi 24 Haziran 2021 tarihinde ihalesi yapılacaktır” denildi.

'Hayvanların otladığı, kuşların yoğunluğu'

Salda Gölünü besleyen Düden Deresi’nde 8 Haziran 2021 tarihinde yapılan incelemede, derenin berrak ve doğal olarak yosunlaştığı görüldüğü kaydedilen Bakanlık açıklamasında, kirlilik iddiaları yalanlanarak şu ifadelere yer verildi: “Hayvanların otladığı sulak alan ve mera olduğu, bölgenin doğal özelliklerini koruduğu, düden deresinin göle aktığı bölgede kuşların yoğunluğunun gözlemlendiği, herhangi bir kirliliğin söz konusu olmadığı basında yer alan haberlerin algı yaratmak için asılsız ve yalan olduğu tespit edilmiştir.”

Salda Deresi

Sağlık Bakanlığı'na göre Salda Gölü plajlarının yüzme suyu 'A sınıfı'

Salda Gölünde yüzme ve rekreasyon amacıyla kullanılan suların sağlaması gereken kalite kriterlerinin belirlenmesi için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Halk Plajı, Beyaz Adalar, Doğanbaba Plajı ve Orman Plajı gibi noktalardan alınan örneklerin analiz sonuçlarına göre gölün yüzme suyu kalitesinin "A sınıfı" olduğu belirtilen açıklamada “Yüzme suyu kalitesi analiz sonuçları, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından https://yuzme.saglik.gov.tr/ adresinde yayınlanmaktadır” denildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 'mükemmel'

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan yüzme suyu kalitesi verilerinin yer aldığı internet sayfasında, Salda Gölü’ndeki dört ayrı plajın da “mükemmel” olarak nitelendirilmesi dikkat çekiyor.