'Çivi dahi çakılmayacak' denilen Salda Gölü şantiye görünümünde!

Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü’nde yapımı süren millet bahçesi projesi nedeniyle dünyaca ünlü gölün kıyısı adeta şantiye alanı görünümünde. Salda Gölü Koruma Derneği millet bahçesi projesinin iptal edilmesi çağrısında bulunurken Burdur Valisi Ali Arslantaş Salda Gölü’nü ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Burdur Valisi çalışmaları inceledi

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü çevresinde incelemelerde bulundu. İlçe merkezi yakınındaki halk plajı, tabiat parkı, beyaz adalar ve Doğanbaba köyü yakınındaki Orman Evi’nde yürütülen çalışmaları inceleyen Vali Arslantaş, sezon öncesi çalışmaların son durumu hakkındaki ilgililerden bilgi aldı.

Salda Gölü Koruma Derneği'nden tepki

Salda Gölü Koruma Derneği ise dünya mirası olan göldeki millet bahçesi projesinin iptal edilmesi için bir süredir kampanya yürütüyor. Salda Gölü kıyısında yapımı süren millet bahçesinin 5 Haziran’a yetiştirilmeye çalışıldığını öne süren derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şöyle denildi:

'Millet bahçesi projesi iptal edilsin'

"Devlet-Müteahhit el ele. Davası sürmekte olan Salda Gölü Millet Bahçesi Projesi hızla bitirilmeye çalışılıyor. Salda Gölü halk plajında devletin kepçesi, kamyonu, greyderi ile çalışmalara hız verilmiş durumda. Millet bahçesi 5 Haziran 2021 tarihinde partili Cumhurbaşkanı tarafından açılacakmış. Burdur Valisi her gün Yeşilova’da. Çalışma sahasında polis ve jandarma bekliyor. Fotoğraf çekimi engelleniyor. Salda Gölü dünya mirasıdır. Millet bahçesi projesi iptal edilsin."