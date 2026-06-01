Sağlık emekçilerinden Küba ile dayanışma çağrısı: 'Tutulan nöbetlerin ücretleri Küba'ya'

Küba, ABD ablukasına ve yaşadığı enerji krizine karşı mücadele etmeye devam ediyor. Bu mücadelenin ayaklarından birisi de uluslararası alandaki Küba dostlarının göstermiş olduğu dayanışma. Josê Marti Küba Dostluk Derneği'nin çağrısıyla başlayan "Küba'ya güneş topluyoruz" kampanyası ile Türkiye'den gönderilecek güneş panelleri sayesinde iki hastane ve bir sağlık merkezinin enerji ihtiyacı karşılanacak.

José Marti Küba Dostluk Derneği'nin (JMKDD) Küba Cumhuriyeti devleti ile yapmış olduğu protokol kapsamında başlatmış olduğu Küba'ya Güneş Topluyoruz kampanyasına yönelik çağrıyı, Ankara'daki sağlık emekçileriyle konuştuk.

Ankara'da bir özel hastanede çalışan uzman hekim İsmail, şehir hastanesinde sağlık emekçisi olan Meltem, üniversite hastanesinde asistan hekim olarak çalışan Hakan ve Mustafa kampanya hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Uzman hekim İsmail, Küba'ya bütün insanlığın borcu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"67 yıldır kısıtlı imkanlara rağmen sosyalizm bayrağını yükseltmek, insanlık onurunu korumak için savaş veriyorlar. Soykırıma varan bir ABD ablukası söz konusu. ABD yanı başında yıllardır teslim alamadıkları Küba’ya saldırmaktan hiç vazgeçmedi. Ancak onurlu Küba halkı boyun eğmeyecek. Bunun için bizim de yapmamız gerekenler var. Dayanışmayı yükseltmemiz lazım."

Sağlık emekçisi Meltem ise bu ülkenin Türkiye'deki felaketlerde gösterdiği tutuma dikkat çekerek, "Küba ülkemizde yaşanan tüm felaketlerde sağlık emekçileriyle birlikte yanımızda oldu. Sosyalist Küba, kendi şartları kısıtlı olsa da insanlık onurunu uzak memleketlerde bile ayakta tutmayı başardı. Sırf bu yüzden bile zor günler geçiren Küba'nın yanında olmalıyız" diyor.

Asistan hekim Hakan da dayanışmanın tüm insanlık açısından kritik olduğuna değinerek, "Küba belki sadece bir ülke gibi gözükse de insanlığın dayanışmacı ve iyilik potansiyelini bu zorlu dünyada bile bizlere gösteriyor. İnsanlar kötüdür, bencildir, potansiyeli budur gibi söylemler karşısında varlığı ile aslında insanın mevcut görüntüsünden ibaret olmadığını bizlere gösteriyor. Amerika’nın ablukası ve baskıları da buradan kaynaklanıyor, bunu görmemizi istemiyorlar. Bu baskılara rağmen ortaya konan insan kalma mücadelesine bu dayanışma ile biraz da olsa destek verebilmek değerli" dedi.

Uzman hekim İsmail

Covid zamanı dünyanın yardımına koşan Küba: Şimdiyse sıra bizde

Bu dayanışmanın bir sağlık emekçisi için neden özel bir kıymet taşıdığı sorusuna yanıt veren İsmail, pandemideki tabloyu hatırlatarak, "Küba’da sosyalizmin bayrağının düşmesine izin veremeyiz. Özellikle bir sağlık emekçisi olarak konuşacak olursam; tüm dünyada nerede bir salgın, felaket olsa seferber olup yardım yollayan, COVİD pandemisinde kapitalist ülkeler birbirlerinin aşı ve diğer tıbbi malzemelerine el koyarken dünya halklarıyla dayanışmayı aksatmayan Küba’nın, şimdi kendi hastanelerine elektrik sunması engelleniyor. Yoğun bakımlarda, ameliyatlarda sıkıntılar yaşanıyor. O yüzden 'Küba’ya Güneş Topluyoruz' kampanyasına destek olmak, dayanışma göstermek bir sağlık emekçisi açısından çok anlamlı" diye konuştu.

Covid-19 döneminde dünyanın yardımına koşan Küba'nın bugün içinde bulunduğu kuşatmadan dolayı ihtiyaç duyduğu dayanışmayı göstermenin tam zamanı olduğunu söyleyen hekimler bu dayanışmanın önemine vurgu yapıyor. Şehir hastanesinde çalışan Meltem, Türkiye ile Küba arasındaki sistemsel farklara işaret ederek, "Şehir hastanesinde çalışan bir sağlık emekçisi olarak Küba'daki sağlık sistemiyle ülkemizdeki sağlık sistemini kıyasladığımda aradaki fark çok büyük. Kamu özel ortaklığıyla yürütülen şehir hastanelerinde bizler performans baskısı altında sıkışmışken hastalar müşteri olarak görülüyor" diyor.

Hakan ise eğitim ile pratik arasındaki çelişkiye ve Küba'nın sunduğu alternatife dikkat çekti:

"Tıp fakültesinde okurken halk sağlığı derslerimizde bizlere toplumcu sağlığın önemi anlatılıyor. Mesleğe başladığımızda ise sağlığın piyasa egemenliğinde geldiği durumun birincil tanıkları oluyoruz. Küba ise bizler için başka bir seçeneğin de olduğunu, toplumcu sağlığın neler başarabildiğini canlı olarak bize gösteriyor. Her ne kadar karalamalara maruz kalsa bile sağlık alanında Küba’nın başarılarını yok sayamıyorlar. Ve önemlisi de bu başarılarını olabildiğince dünyadaki diğer halklarla dayanışmaktan da geri adım atmıyorlar."

Asistan Hekim Mustafa

'Tüm katkılarımız Küba'daki hastanelere ışık olacak'

Dayanışmaya katkı sunmak için meslektaşlarına çağrıda bulunan İsmail, "Buradan tüm meslektaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz: Tüm katkılarımız Küba'daki hastanelere ışık olacak" diyor.

Meltem de siyasi atmosferin yoğunluğunda Küba'nın unutulmaması gerektiğini belirterek, "Küba için yapılabileceklerin en başında ülkemizde ve dünyada siyasi gündemler bu kadar yoğunken Küba'nın sesinin daha çok duyurulması gerekiyor. Yaşanılan sıkıntıların daha çok dile getirilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Son olarak sürece ilişkin genel bir değerlendirme yapan asistan hekim Mustafa, THTM çağrısıyla düzenlenen etkinliği hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz günlerde THTM Sağlıkçılar İnisiyatifi çağrısıyla bir arayan gelen sağlık emekçileri ve öğrencileri, bilim ve ilaç emekçilerinin buluştuğu Cumhuriyetçi Sağlıkçılar Çalıştayı, ülkemizde sağlık emekçilerinin kamucu, laik ve bağımsız bir ülke için elini taşın altına koyacağını gösterdi. Bu değerleri taşıyan bir ülkenin mümkün olduğunu gösteren Küba ile dayanışmak görevimiz. Çalıştayda katılımcıların oylarıyla kabul edilen Küba için dayanışma bildirimizde ifade ettiğimiz gibi, 'Yaşamı, sağlıkta eşitliği ve halkın sağlığını savunduğumuzu ve Küba için dayanışmayı güçlendirmek üzere hazır olduğumuzu ilan ediyor' ve tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini 'Küba’ya Güneş Topluyoruz' kampanyasına destek olmaya, daha fazla emekçiye bu daveti ulaştırmaya davet ediyoruz."

Mayıs ayı boyunca alacakları nöbet ücretlerini Küba'ya iletecek olacak sağlık emekçileri insanlığın Küba'ya olan borcunu hatırlatarak dayanışma çağrısını yineliyor.