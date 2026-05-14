Tolga Sağ'dan Küba ile dayanışma çağrısı: 'Bu hepimize, tüm insanlığa düşen bir görev'

Tüm dünyada Küba dostları, Küba'nın içinden geçtiği zor süreçte, özellikle enerji krizine çözüm bulmak için büyük bir dayanışma başlattı.

Bunlardan birisi de Josê Marti Küba Dostluk Derneği'nin çağrısıyla başlayan "Küba'ya güneş topluyoruz" kampanyası oldu. Bu dayanışma kapsamında, Türkiye'den gönderilecek güneş panelleri sayesinde iki hastane ve bir sağlık merkezinin enerji ihtiyacı karşılanacak.

soL okurları, Küba için dayanışma adına çağrıda bulunan Maraş'ın Elbistan ilçesindeki köylülerin öyküsünden geçtiğimiz günlerde haberdar olmuştu. Bu köy aynı zamanda 6 Şubat depremlerinin hemen ardından bölgeye koşan Kübalı doktorların depremzedelere sağlık hizmeti verdiği köylerden biriydi.

Bu anlamlı çağrıya her geçen gün yenileri eklenirken, kampanyaya destek veren isimlerden birisi de sanatçı Tolga Sağ oldu.

Tolga Sağ'ın babası usta sanatçı Arif Sağ, kanser tedavisi için bir süre Küba'da bulunmuştu.

Sağ, tedavi sürecindeki Küba deneyimini hatırlatırken, "Küba'da bambaşka bir dünya ile karşılaştık. Bugün Küba'nın içinde olduğu duruma karşı dayanışma göstermek tüm insanlık için önemli" dedi.

Tolga Sağ ve Arif Sağ'ın Küba'da tedavi sürecindeyken çektikleri bir fotoğraftan.

'Küba hayata bakış açımızı değiştirdi'

Sağ, babası Arif Sağ'ın sağlık sorunları nedeniyle tedavi için Küba'ya gitmesi üzerine ada ülkesiyle sıcak ilişkiler kurduklarından bahsediyor. Arif Sağ'ın Türkiye'de başlayan tedavisini tamamlamak için Küba'ya giden baba oğul, orada gördükleri dünyayla hayata bakışlarının da değiştiğini söylüyor.

Tolga Sağ Küba'yı, "Sokakta, caddelerde insanlar mutlu. Bu değişik geliyor insana ilk bakınca. İnsanlar gülüyor, mutlular, neşeliler. Yani gördüğümüz tüm Kübalıların ortalaması böyle diyebilirim. Kimse kimsenin özel hayatına karışmıyor. Mesela çoğu evin giriş katı olmasına rağmen perdelerinin kapalı olmadığını gördük ama kimse de dönüp bakıp o evlerde ne var diye sormuyor, merak da etmiyor. Çünkü herkes insanca yaşamın ihtiyaç duyduğu şeylere sahip. Mesela kimsede hasetlik yok, hırsızlık yok. Suç oranları çok ama çok düşük, münferit olaylar yani" sözleriyle anlatıyor.

Toplumsal yaşamın bireyciliğin önüne geçtiği bu ülkeyi Sağ, "İnsanların nefisleri ikinci planda" diye tarif ediyor.

Tolga Sağ

'Küba için dayanışma tüm insanlık için...'

Tolga Sağ, Arif Sağ'ın Küba deneyimini anlatırken sesinde bir umut beliriyor.

Küba dayanışmada, sağlıkta, eğitimde, birçok başlıkta dünyanın en "zengin" ülkesi. Çünkü Küba'da zenginlik arabaların modelleri ile değil; çocukların eğitimi, halkın sağlığı ve kaynakların eşit paylaşımı ile kuruluyor.

Tolga Sağ bunu, "Orada halkın çok fazla maaş almadığını öğrenmiştik. Ama temel tüm ihtiyaçlara ulaşabiliyorlar. Etinden sütüne, sağlığından eğitimine kadar... O yüzden halk bu dayanışma ile ayakta, çünkü kaynaklar eşit bölüşülüyordu" diyerek açıklıyor.

Kendisini en çok etkileyen şeylerden birini ise kıskanma duygusunun olmaması olarak tarif ediyor. Sağ, bu durumu "Şaşırmıştım. Kıskanma, haset etme duygusu vardır ya, Küba'da bu yok. Çünkü herkes aslında temelde her şeye sahip. Yani kıskanacağı şeylere ulaşabiliyor, sahip. Bunun kıymetini de biliyor. Bunu fark etmek çok ilginç bir deneyimdi" sözleriyle ifade ediyor.

Söz dayanışmaya gelince Tolga Sağ, bunun sadece Küba'nın değil aynı zamanda insanlığın ihtiyacı olduğunu vurguluyor. Sağ, "Bugün orada verilen sağlık hizmeti hem dünyanın birçok yerinden tedaviye giden hastalara bir şifa kaynağı hem de ürettikleri bilimsel çalışmalar ile tüm insanlığın faydalandığı yerler. Yani sadece Küba halkı için değil, tüm insanlık için kıymetli" diyor.

Söz buraya gelince Küba'nın ürettiği Covid aşısından patent ücreti talep etmediğini ve tüm insanlığa armağan ettiğini de hatırlatmak gerekiyor.

Küba'yı yaşatmanın tarihsel bir sorumluluk olduğunun altını çizen Sağ, sözlerini "Küba'da sağlığı ayakta tutacak dayanışma sadece Küba'nın değil, tüm insanlığın ihtiyacı. Aynı zamanda da insanlığa olan borcu. Ben de bu dayanışma için elimden geleni yapacağım ve herkesin elinden geleni yapması çağrısında bulunuyorum" diyerek tamamlıyor.

Küba'nın bugün bizlere ihtiyacı var. Eşitliğin ve özgürlüğün ayakta kalması için büyük bir dayanışmaya ihtiyaç var. Ve bugün insanlık bunun için bir adım öne çıkıyor.