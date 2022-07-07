Sağlık emekçileri öldürülen Ekrem Karakaya için iş bıraktı

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Hekim Ekrem Karakaya Hacı Mehmet Akçay adlı saldırgan tarafından silahla öldürülmüş, hekimler ve sağlık çalışanları iş bırakma kararı almıştı.
Sağlık emekçileri ülke genelinde iş bırakmaya başladı. Pek çok şehirde yapılan eylemler şöyle:
İstanbul Çapa'daki sağlık emekçilerinin yürüyüşüne polis saldırdı. (Fotoğraf: DİSK)
Antalya, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
Antalya, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
İzmir, Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi
İzmir, Eşrefpaşa Belediye Hastanesi
İzmir, İl Sağlık Müdürlüğü önü
İzmir, Ege Üniversite Hastanesi
İzmir, Ege Üniversite Hastanesi
İzmir, Menemen Devlet Hastanesi
Ankara Şehir Hastanesi acili
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ankara Şehir Hastanesi acili