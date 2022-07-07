Sağlık emekçileri öldürülen Ekrem Karakaya için iş bıraktı

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Hekim Ekrem Karakaya Hacı Mehmet Akçay adlı saldırgan tarafından silahla öldürülmüş, hekimler ve sağlık çalışanları iş bırakma kararı almıştı.

Sağlık emekçileri ülke genelinde iş bırakmaya başladı. Pek çok şehirde yapılan eylemler şöyle:

İstanbul Çapa'daki sağlık emekçilerinin yürüyüşüne polis saldırdı. (Fotoğraf: DİSK)

Antalya, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi

Antalya, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi

İzmir, Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi

İzmir, Eşrefpaşa Belediye Hastanesi

İzmir, İl Sağlık Müdürlüğü önü

İzmir, Ege Üniversite Hastanesi

İzmir, Ege Üniversite Hastanesi

İzmir, Menemen Devlet Hastanesi

Ankara Şehir Hastanesi acili

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi