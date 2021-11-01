Rusya'yla kriz konusu oldu: Bayraktar SİHA'ları hangi ülkelere satılıyor?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadının şirketi BAYKAR, Rusya'yla Ukrayna'ya satışı dolayısıyla kriz konusu olan SİHA'larla ilgili bir ülkeyle daha anlaşma yaptığını duyurdu.

BAYKAR'dan yapılan açıklamada ülke ismi açıklanmazken, "Bir ülkeyle daha #BayraktarTB2 SİHA ihracat sözleşmesini tamamladık. Bu anlaşma ile #BayraktarTB2 SİHA ihraç edilen ülke sayısı 13 oldu" denildi.

Hangi ülkelere satıyor?

BAYKAR'ın sitesinde, TB2 SİHA'lara ilişkin bölümde sadece üç ülkenin ismi yer alıyor:

"Şu anda Türkiye ile beraber ihraç edildiği Katar, Ukrayna ve Azerbaycan'da toplam 160 adet Bayraktar S/İHA Platformu görev yapmaktadır . Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşımaktadır."

Peki, diğer ülkeler hangileri?

İşte SİHA satışıyla gündeme gelen ülkelerden bazıları:

Polonya

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, geçen mayıs ayında Türkiye'den Bayraktar TB2 model silahlı insansız hava aracı (SİHA) sistemi satın aldıklarını açıklamıştı.

Letonya

Letonya, TB2 satın alımı için geçen haziran ayında Türkiye'ye gelmişti. BAYKAR tesislerini ziyaret eden Letonya Savunma Bakanı Artis, yakın zamanda SİHA'ları almak istediklerini söylemiş ancak sözleşme imzalanıp imzalanmadığı resmi olarak açıklanmamıştı.

Tunus

Bayraktar SİHA'larını alan bir diğer ülke Tunus olmuştu. SİHA'ların bu ay ülkeye teslim edildiği belirtiliyor.

Macaristan

Macaristan Büyükelçisi Viktor Mátis, yine geçen haziran ayında TB-2 başta olmak üzere başka sistemlerin de satın alınması noktasında görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan da söz konusu SİHA'ları satın almak için görüşmelerde bulunmuştu. AKP'ye yakın basın kuruluşlarında bu SİHA satımının gerçekleştiğine ilişkin haberler de yer aldı.

Irak, Pakistan, Kazakistan, Umman

BAYKAR'dan SİHA alımı haberleriyle gündeme gelen ülkeler arasında Irak, Pakistan, Kazakistan ve Umman da bulunuyor. Yine Pakistan'ın adı da SİHA alımlarıyla gündeme gelmişti.