Çavuşoğlu: Ukrayna'nın kullandığı SİHA'lardan Türkiye suçlanamaz

G20 Liderler Zirvesi için AKP'li CumhurbaşkanıErdoğan'la Roma'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Görüşmesi sonrası Türk ve Rus basınına açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Rus muhabirin, Donbass'ta Türkiye'de üretilen insansız hava araçlarının kullanılmasına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Çavuşoğlu, "Bir ülke, bizden, başka bir ülkeden almışsa o silah daha fazla Türk ya da Rus ya da Ukrayna silahı olarak anılamaz. Bir devlet bizden bunu satın alıyorsa, o daha fazla Türk ürünü değildir. Belki Türkiye’de üretilmiş olabilir ama Ukrayna’ya ait. Türkiye bununla suçlanamaz" dedi.

Dışişleri Bakan "Bazen farklı ülkelerde terörle mücadelemiz sırasında farklı ülkelerden farklı silahlarla karşılaşıyoruz, Rusya da dahil olmak üzere. Biz asla Rusya'yı suçlamıyoruz. Ukrayna da bizim adımızı kullanmayı bırakmalı" ifadelerini kullandı.