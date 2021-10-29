ABD: Tüm müttefiklerimiz Ukrayna'ya silah tedariği kısıtlamalarını kaldırmalı

ABD'nin Rusya, Ukrayna ve Avrasya'dan Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Laura Cooper, Washington'un tüm müttefiklerinin Kiev'e sağlanan harp silahı tedariği üzerindeki kısıtlamaları kaldırmasının gerekli olduğunu söyledi.

Perşembe günü Washington'daki Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen bir çevrimiçi etkinlikte konuşan Pentagon yetkilisi, "Tüm müttefiklerin harp silahı tedariği konusundaki kısıtlamalarını kaldırdığını görmek istiyorum" dedi.

ABD tarafı tüm müttefiklerinin Kiev'in silahlandırılmasına yardım etmesini bekliyor.

Pentagon yetkilisi, ABD'nin Ukrayna'ya Javelin sistemleri sağladığını kaydetti. Cooper, "Bu, sağladığımız savunma amaçlı harp kabiliyatinin bir örneğidir" dedi. Cooper, "Ukrayna'nın kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu teçhizatı satın alabilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani bu kısıtlamanın kaldırıldığını görmek istiyorum" diye ekledi.

Öte yandan Türkiye geçtiğimiz günlerde Kiev'e Bayraktar SİHA'larının satışlarını gerçekleştirmiş ve bu silahlar Donbass'ta kullanılmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova bu ayın başlarında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in "Kiev'in intikamcı duygularını teşvik etmesinin" Donbass temas hattındaki gerilimi artırdığını söyledi.