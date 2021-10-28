Rus uzman kaç Bayraktar SİHA’sı düşürüldüğünü açıkladı

Ukrayna’nın, Donbass bölgesinde ilk kez Bayraktar SİHA’larını kullandığını açıklamasının ardından Kremlin, Türkiye’nin bu silahları Ukrayna’ya tedarik etmesinden duydukları endişenin haklı çıktığını bildirmişti.

Rus internet sitesi AviaPro’nun haberine göre, Rus askeri uzman Ivan Konovalov, Bayraktar silahlı insansız hava araçlarının Donbass’taki elektronik harp sistemleri için kolay hedef olacağını savundu.

Konovalov Dağlık Karabağ’daki çatışmalar sırasında Ermenistan tarafından düşürülen Bayraktar SİHA’larının sayısınınsa 15 olduğunu belirtti. Konovalov, bu nedenle, Ukrayna’nın sahip olduğu 12 Bayraktar SİHA’sına güvenmemesi gerektiği görüşünü dile getirdi.

Ermenistan Karabağ’daki çatışmalarda düşürülen Bayraktar SİHA’larının sayısını resmi olarak açıklamamıştı. Ancak Ermeni kaynaklar Azerbaycan ordusu envanterinde bulunan ve düşürülen bazı Bayraktar SİHA’larının görüntülerini yayınlamıştı.