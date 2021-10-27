Kremlin'den Bayraktar silahları açıklaması: Durumu kötüleştiriyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusunun Donbass'ta Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının kullanıldığı yönündeki açıklaması hakkında değerlendirmede bulundu. Sputnik'in haberine göre, Peskov Kiev'e bu gibi silahların tedarik edilmesinin ülkenin güneydoğusundaki durumu kötüleştirebileceği endişelerini haklı çıkardığını belirtti.