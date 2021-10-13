Peskov: Ukrayna'nın güneydoğusunda hiçbir askeri birliğimiz yok

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın güneydoğusunda hiçbir Rus askeri biriminin bulunmadığını, Kiev'in Donbass ihtilafını kendi başına çözmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün Kiev'deki AB-Ukrayna zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Donbass ihtilafının bir tarafı olarak sorumluluğunu kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Peskov, "Ukrayna'nın güneydoğusunda askeri birliğimiz kalmadı. Ukrayna'nın öncelikle bu sorunu kendi başına çözmesi gerekiyor ve bu ancak Minsk anlaşmalarının uygulanmasıyla mümkün olabilir" dedi.

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü ayrıca Rusya'nın Kırım'dan askeri güçlerini geri çekmesi gerektiğine ilişkin açıklamalara değinirken, "Kırım, AB ile Ukrayna arasında tartışma konusu olmamalı" dedi.

AB-Ukrayna zirvesinin sonunda konuşan Ursula von der Leyen, AB'nin Rusya'yı Donbass ihtilafının bir tarafı olarak sorumluluğunu tanımaya çağırdığını söyledi ve Brüksel'in Minsk anlaşmalarının uygulanmasını desteklemeye devam ettiğini kaydetti.

Rusya, Donbass ihtilafına dahil olduğunu defalarca reddetti.