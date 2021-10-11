Rusya: Büyük Arnavutluk'un kurulması Balkanlar’da barışı yok eder

Moskova, Arnavutluk tarafından gerçekleştirilecek herhangi bir toprak büyütme girişiminin bölgede barışı tamamen yok edeceği konusunda uyardı. Geçtiğimiz günlerde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Kosova’yla olası bir birleşme ihtimalini gündeme getirmişti.

Konuya ilişkin Rusya Dışışleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova “[Rama’nın] Arnavutluk ve Kosova’nın birleşmesi açıklamaları katiyen kabul edilemez” diyerek “Büyük Arnavutluk”u kurma çabalarının BM Güvenlik Konseyi’nin 1244’üncü kararıyla çelişeceğini ifade etti.

Cumartesi günü Rama “esas amacının” Kosova ve Arnautluk’un “nihai birleşmesi” olacağını söyledi.

Bugün Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin, ülkesinin kolluk kuvvetleri ve askeri personelinin Rusya’dan alınacak askeri teçhizatlarla donatılacağını açıkladı. Vulin, hangi tip silahların alınacağını ise açıklamadı.

Yugoslavya’nın dağılmasının ardından gerçekleşen Kosova Savaşı sonucunda 2008’de Arnavut nüfusun yoğun olduğu Kosova bölgesi Sırbistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Bölgede fiili bir barış anlaşması mevcut değilken AB ve ABD güdümünde Sırbistan ve Kosova arasında görüşmeler gerçekleşiyor.