Rusya, Odessa limanına yönelik füze saldırısını üstlendi

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının yeniden başlatılmasını içeren Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın imzalanmasının ardından Ukrayna, Rus ordusunun 4 füzeyle Karadeniz'deki Odessa limanını hedef aldığını duyurmuştu.
Konuya dair açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dün Odessa limanına dönük gerçekleştirilen füze saldırısının Rusya tarafından yapıldığını açıkladı.
Zaharova tarafından yapılan açıklamada, “Kalibr füzeler, Odessa limanındaki askeri altyapıyı yok etti” ifadeleri kullanıldı. (İHA)