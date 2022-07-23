Birleşmiş Milletler'den 'Odessa limanı' açıklaması

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının yeniden başlatılmasını içeren Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın dün imzalanmasının ardından Ukrayna Güney Harekat Komutanlığı, Rus ordusunun 4 füzeyle Karadeniz'deki Odessa limanını hedef aldığını öne sürdü.

Ukrayna Güney Harekat Komutanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da konuya ilişkin açıklama yapıldı. BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq tarafından yapılan açıklamada, "Genel Sekreter Antonio Guterres, Odessa limanına yapılan saldırıları kesinlikle kınıyor" ifadelerine yer verildi.

Haq tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Genel Sekreter Antonio Guterres, bugün Ukrayna’nın Odessa limanına yapılan saldırıları kesinlikle kınıyor. Tüm taraflar, Ukrayna tahılının ve diğer ilgili tüm ürünlerin küresel pazarlara güvenli şekilde ulaştırılmasını sağlamak için dün küresel bir sahnede net taahhütlerde bulundu. Küresel gıda krizini ele almak ve dünya çapındaki ihtiyaç sahibi milyonlarca insanın acısını hafifletebilmek için bu ürünlere ihtiyaç duyulmaktadır. Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Türkiye tarafından tam olarak uygulanması zorunlu haldedir."