Tahıl koridoru anlaşması İstanbul'da imzalandı

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Rusya ve Ukrayna tarafları, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde yapıldı.

Törende iki ayrı anlaşma imzalandı. İlk anlaşmayı BM Genel Sekreteri Guterres, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu imzaladı. İkinci anlaşmaya ise BM Genel Sekreteri Guterres, Milli Savunma Bakanı Akar ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov imza attı.

Öncelikle söz alan Guterres "Bunun gerçekleşmesini sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu" diye konuştu. Guterres şöyle konuştu:

"Bugün Karadeniz'de bir umut ışığı var. Bir olasılık ışığı var. Bir çare ışığı var. Dünyanın buna her zamankinden fazla ihtiyacı var. Türkiye Cumhuriyeti, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sürecin her aşaması sizin ısrarlı yaklaşımınız sayesinde oldu. Çok teşekkür ederim. Rusya Federasyonu ve Ukrayna temsilcileri, sizler böyle bir girişimin yolunu açtınız. Bu arada bu görüşmelerde insanlığın faydası herkes için önemliydi. Burada dünyanın her kesimine odaklandı. Bu anlaşma aslında bütün dünya için imzalanıyor. Küresel gıda arzının üstesinden gelebilmek için dünyanın buna her zamandan fazla ihtiyacı var. Karadeniz'deki bu umut ışığı çok parlak. Bu çalkantılı zamanlarda böyle bir umut ışığı, insanların çektiği sorunların sona ermesini sağlasın."

'Gemilerin çıkışından güvenli bir şekilde intikaline mutabakat tesis edildi'

Ardından konuşan Erdoğan, Ukrayna limanlarındaki denetimin, İstanbul'da kurulacak müşterek koordinasyon merkezi tarafından gerçekleştirileceğini belirtti. Erdoğan şunları söyledi:

"Bu girişime vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tahılın ihracı için Ukrayna, Rusya makamları ve BM yetkilileriyle yoğun bir süreç yürüttük. Gemilerin çıkışından güvenli bir şekilde intikaline ve varacağı limana ulaşmasına kadar tüm süreçler üzerinde mutabakat tesis edildi. Bu adımla sıcak hava dalgası ve kuraklığının yaratabileceği sorunlarda ortaya çıkabilecek fiyat artışını dizginleyecektir. Açlık tehlikesinin önüne geçilmesine katkıda bulunuyoruz.

Mutabakata varılan metinle tüm dünyada milyarlarca insanı bekleyen açlık krizinin önünün alınmasını sağlayacağız. Elbette tek bir adımla buraya gelmedik. Yoğun mesailer yaptık. Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle Karadeniz'den dünyanın pek çok noktasına nefes borusu sağlamış olacağız. Tüm süreçler üzerindeki mutabakat tesis edildi. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Savaş sadece tarafları değil, tüm dünyayı etkiliyor. Medeniyet anlayışının bizim üzerimize yüklediği gereklilikleri yerine getirmeye devam edeceğiz."

Aynı masaya oturmadılar

Tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreninde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov'un aynı masaya oturmaması da dikkat çekti. İlk olarak Şoygu, anlaşmayı imzaladı. Şoygu masadan kalktıktan sonra Kubrakov gelerek anlaşmaya imzayı attı.