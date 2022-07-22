Tahıl sevkiyatı anlaşmasının detayları belli oldu

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının yeniden başlatılmasını içeren Tahıl Anlaşması AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov'un katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde imzalanmıştı.

Anlaşmanın detayları ortaya çıktı. Mutabakat ile ihraç edilecek tahıl ve benzeri gıda ürünlerinin Ukrayna’ya ait 3 liman üzerinden denizden nakliyatının yapılması amaçlanıyor. Odesa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından yapılacak sevkiyatı içeren mutabakatla ilgili sürece ilişkin ilk olarak BM ve taraflar belirlenen sayıda temsilci ile İstanbul’da Müşterek Koordinasyon Merkezi tesis edilmesi planlanıyor.

Gemilerin kontrolü yapılacak

Onaylanan program ve denetim dahilinde söz konusu limanlara intikal eden, giren ve çıkan gemilerin kontrolü sağlanacak. Gemilerin koridordan intikali taraflarca da uzaktan takip edilebilecek.

Faaliyet kapsamında Türkiye, Türk Boğazlarına giriş, çıkış öncesi tüm ticari gemilerin kontrolünü yapacak.