Ukrayna: Rusya Odessa limanını füzeyle vurdu

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının yeniden başlatılmasını içeren Tahıl Anlaşması AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov'un katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde imzalanmıştı.

Ukrayna Güney Harekat Komutanlığı Rus ordusunun 4 füzeyle Karadeniz'deki Odessa limanını hedef aldığını öne sürdü. Açıklamada, "Düşman Kalibr seyir füzeleri ile Odessa deniz ticaret limanına saldırdı. Füzelerde 2'si hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü, 2'si limanın altyapısına isabet etti" ifadeleri kullanıldı.

'Rusya İstanbul anlaşması kapsamına uymadı'

İHA'nın habere göre Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Odessa limanına füze saldırısı, verdiği sözleri tutmaması ve İstanbul anlaşması kapsamında BM ve Türkiye nezdindeki taahhütlerine uymaması 24 saatten az sürdü. Yerine getirmemesi durumunda Rusya, küresel gıda krizinin tüm sorumluluğunu üstlenecektir" dedi.

'Anlaşmanın kağıda bile değmez olduğu aşikardır'

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya ile olan anlaşmanın imzalanan kağıda bile değmez olduğu aşikardır. Rusya’nın BM ve Türkiye’ye verdiği taahhütlerin sorgulanması için 24 saat bile geçmedi. Rusya devletten çok terör devletidir" ifadelerine yer verdi.