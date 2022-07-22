İbrahim Kalın'dan 'tahıl koridoru' açıklaması: Karadeniz'de ciddi hareketlilik olacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen tahıl koridoru imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu. A Haber'de konuşan Kalın, "Tek mesele tahıl sevkiyatı değil. Orada insanlar ölüyor, evler yıkılıyor. Bunun önüne geçmek gerek. Biz bu denge politikamızı tutarlı bir şekilde devam ettireceğiz" dedi.

"Amacımız bu savaşı sonlandırmak" diyen Kalın, "Aslında 29 Mart'ta ilk ciddi barış anlaşmasının yolunu açmıştık. Ama maalesef daha sonra olayların seyri değişti. Bu anlaşma belki böyle güven bir zeminin oluşmasına sebep olabilir" ifadesini kullandı.

Kalın şöyle devam etti:

"Sevkiyatın önümüzdeki günlerde başlaması düşünülüyor. Ama bu ülkelerin hazırlığına bağlı. Biz hazırız, Boğazlar hazır. Rus tahıl ürünlerine bir ambargo yok. Ama Rusya gemilere ambargo uygulanacağını düşündüğü için 3-4 aydır fiilen gemilerini Karadeniz'den çıkarmıyordu. Bu anlaşmayla bunun yolu da açılmış oldu. Ukrayna tarafında ise Odessa Limanı'nda kendi mayınladıkları sulardan 3 koridor açarak bunu gerçekleştirecekler.

Önümüzdeki günlerde bu anlamda Karadeniz'de ciddi hareketlilik olacak. Dünyadaki gıda krizini sonlandıracak bu olayı Boğaz'dan göreceğiz.

Bu yaklaşık 5 aydır devam eden savaşta en ciddi barış görüşmeleri Türkiye üzerinden oldu. Umarım bu tabloyu diğer ülkeler görür ve sürece dahil olur. Türkiye'nin ne kadar önemli olduğu açık bir şekilde ortaya çıkıyor."