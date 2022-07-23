Hulusi Akar: Rusya kesinlikle Odessa'daki saldırıyla alakalarının olmadığını bize belirtti

Ukrayna kaynakları birkaç saat önce Odessa limanına dönük Rusya'nın bir füze saldırısı düzenlediğini söylerken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya "Rusya ile yaptığımız temasta da Ruslar kesinlikle bu saldırıyla alakalarının olmadığını, konuyu çok yakından ve ayrıntılı bir şekilde incelediklerini bize belirttiler" açıklamasını yaptı.

AA muhabirine yaptığı açıklamada Akar şunları kaydetti:

"Füze saldırısı olduğu şeklinde bilgiler aldık ve bunun üzerine biz zaten temasta olduğumuz Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile telefonla görüştük, konuştuk. Gerekli bilgileri aldık. Oraya bir füze saldırısı olduğunu ifade ettiler. Füze saldırılarından bir tanesinin oradaki silolardan bir tanesine isabet ettiğini, diğerinin de siloya yakın bir bölgeye düştüğünü ve fakat orada önemli olan rıhtımların yükleme kapasitesinde ve kabiliyetinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını, oradaki faaliyetlerin devam edebileceğini ifade ettiler."

Olay üzerine Rusya tarafıyla da iletişime geçtiklerini belirten Akar, "Bunun yanı sıra Rusya ile yaptığımız temasta da Ruslar kesinlikle bu saldırıyla alakalarının olmadığını, konuyu çok yakından ve ayrıntılı bir şekilde incelediklerini bize belirttiler." dedi. Akar şöyle devam etti:

"Tahıl sevkiyatı ile ilgili dün yaptığımız anlaşmadan hemen sonra böyle bir hadisenin meydana gelmesi gerçekten bizi de endişelendirdi. Bundan biz de rahatsız olduk. Fakat biz orada dün yaptığımız anlaşmadaki, vardığımız mutabakattaki sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz ve biz tarafların sükunetle, sabırla burada sakin bir şekilde iş birliğine devam etmelerinden yana olduğumuzu da yine görüşmelerimizde dile getirdik."

Odessa limanı, dün İstanbul'da imzalanan anlaşma kapsamında tahıl sevkiyatının sürekliliği için Ukrayna'nın kontrolüne bırakılan alanlardan biriydi.