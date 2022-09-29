Rusya: Kuzey Akım boru hattının kapanması ABD'ye yarar sağlar

Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışını sağlayan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki sızıntıların ardından "sabotaj" tartışması sürüyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada sabotaj ihtimali üzerinde durarak, "Temmuz ayında aynı yerde Bornholm Adası yakınlarında, derin deniz araçlarıyla NATO tarafından tatbikatlar yapıldı. Son birkaç yıldır ABD'li yetkililerin söyledikleri dikkate alınırsa Kuzey Akım boru hattının kapanması ABD'nin Avrupa'ya LNG arzını artırmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

'Kimin daha fazla zamana ihtiyacı var?'

Avrupa ülkelerinin sabotajların ardında ABD'nin olduğu yönündeki düşünceyi göz önünde bulundurmadığını belirten Zaharova, "Avrupa ülkeleri sabotajın ardında müttefiklerinin olabileceği düşüncesine karşı Rusya'nın doğrudan veya dolaylı sorumluluğunun resmini çiziyorlar. Rus enerji kaynaklarının arzını gerçekten ortadan kaldırmaya kim karar verdi? Kuzey Akımı 2 projesinin uygulanmasının en başından itibaren hem Rusya'dan hem de üçüncü ülkelerden tüm katılımcıları, Washington'dan eşi görülmemiş ekonomik ve siyasi baskıya maruz kaldı" dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nin boru hattındaki sızıntıya dair toplanmasını talep ettiklerini ancak bazı NATO müttefiklerinin bu talebe olumsuz yaklaştığını savunan Zaharova, "Bugün BM Güvenlik Konseyi'nden toplantı talep ettik. Sizce bu toplantıyı kim istemedi? Kimin daha fazla zamana ihtiyacı var ve bu şekilde her şeyi yavaşlatmaya karar verdi? Tabii ki bunu Güvenlik Konseyi'ndeki NATO üyeleri yaptı. Toplantının 29'unda değil 30'unda gerçekleşmesini istediler" şeklinde konuştu.

Boru hatlarına sabotaj iddiası

Batı ülkelerinden yapılan en son açıklamalarda, Kuzey Akımı boru hatlarında sabotaj iddialarının üzerinde duruldu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, sızıntıların sabotaj kaynaklı olabileceğini belirtmiş ve soruşturmaya destek vereceklerini açıklamıştı.

Danimarka ve Norveç'in yanı sıra Batılı ülkeler de boru hatlarındaki sorunların sabotaj temelli olabileceği ve sorunların giderilememesi konusunda Rusya'yı suçlarken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bu iddialara yanıt verdi. Kendilerine yönelik suçlamaları "aptalca" olarak nitelendiren Peskov, "Bu tür senaryoların dillendirilmesi oldukça tahmin edilebilir ve aynı zamanda tahmin edilebilir düzeyde aptalca ve saçma" yorumunda bulunmuştu.

Ayrıca bugün İsveç'ten yapılan açıklamada, boru hatlarında dördüncü bir sızıntının keşfedildiği duyuruldu.

İngiltere Savunma Bakanlığı kaynakları, boru hatlarındaki sızıntının kaynağının uzaktan kumandalı patlayıcılar olabileceğini öne sürmüş, bombaların "aylar ya da yıllar önceden konulmuş" olabileceğini belirterek, Baltık Denizi'ndeki coğrafi durum sebebiyle sabotajın Rusya tarafından yapılmış olma ihtimalinin düşük olduğunu bildirmişlerdi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Kuzey Akımı boru hatlarındaki gaz sızıntılarını görüşmek için yarın toplanacak.