İsveç Kuzey Akımı boru hattında yeni bir sızıntı tespit etti

İsveç Sahil Güvenliği, Kuzey Akımı boru hatlarında dördüncü gaz sızıntısı keşfettiklerini duyurdu. Şu ana kadar keşfedilen üç gaz sızıntısının ikisi Kuzey Akımı 1, biri de Kuzey Akımı 2 boru hattında gerçekleşmişti.

İsveç gazetesi Svenska Dagbladet'in haberine göre, dördüncü sızıntı Kuzey Akımı 1 boru hattında keşfedilirken, Sahil Güvenlik Sözcüsü Jenny Larsson "Bu dördüncü sızıntı. Bu dört sızıntıdan ikisi İsveç'i münhasır ekonomik bölgesinde bulunuyor" açıklamasını yaptı. Diğer iki gaz sızıntısının Danimarka'nın münhasır ekonomik bölgesinde açıklanmıştı.

Hafta başında Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akımı boru hatlarında, eş zamanlı olarak sızıntılar keşfedildiği açıklanmıştı. Almanya ve Danimarka'dan yapılan açıklamalarda olayın "sabotaj" olabileceği bildirilmişti.

Kremlin Sözcüsü Peskov dün yaptığı açıklamada, Rusya'yı suçlayan iddiaları yalanlayarak "saçma" yorumunda bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, boru hatlarındaki gaz sızıntılarını görüşmek üzere yarın bir araya gelecek.