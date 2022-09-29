NATO: Kuzey Akımı boru hatlarındaki sızıntılarının sabotaj sonucu olduğunu düşünüyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün yaptığı açıklamada, Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akımı boru hatlarında gaz sızıntısının, NATO müttefiklerinin altyapısına yönelik "kasıtlı bir saldırı" olabileceğini belirterek, gaz sızıntısının "sabotaj" eylemi olduğu üzerinde durduklarını söyledi.

Reuters'in aktardığına göre, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg,"Şu anda mevcut olan tüm bilgiler, gaz sızıntısının kasıtlı, pervasız ve sorumsuz sabotaj eylemlerinin sonucu olduğunu gösteriyor" yorumunda bulundu.

Stoltenberg açıklamasının devamında, "NATO müttefikleri olarak, devlet ve devlet dışı aktörler tarafından enerjinin ve diğer hibrit taktiklerin zorlayıcı kullanımına hazırlanmayı, caydırmayı ve savunmayı taahhüt ettik. Müttefiklerin kritik altyapısına yönelik herhangi bir kasıtlı saldırı, birleşik ve kararlı bir yanıtla karşılanacaktır" diyerek gaz sızıntısı soruşturmasına destek verdiklerini belirtti.