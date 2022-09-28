Alman basını: Kuzey Akımı'ndaki hasar onarılamaz olabilir

Alman menşeli Tagesspiegel, hükümet kaynaklarına atıfta bulunarak hazırladığı heberinde, Rus Kuzey Akımı gaz boru hatlarında gerçekleşen hasarın, onarılamaz zararlar vermiş olabileceğini öne sürdü.

Gazeteye göre, Alman yetkililer hasar yeterince hızlı tamir edilmezse, Baltık Denizi'nin dibindeki borulara çok fazla tuzlu deniz suyunun girebileceğini ve boruları geri döndürülemez şekilde aşındırabileceğini kaydetti.

Danimarka Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yetkililerin "güvenlik endişeleri" nedeniyle bir veya iki hafta içinde konuyla ilgili soruşturma başlatabileceklerini söyledi.

Öte yandan ne Rusya ne de Almanya tarafından herhangi bir onarım çalışması planı henüz duyurulmadı.

Bir grup üst düzey Alman milletvekili, olaydan Moskova'yı sorumlu tutmuştu. Alman Milletvekili ve Muhafazakar Birlik parlamento grubunun kriz önleme sözcüsü Roderich Kiesewetter, RND medya grubuna “Enerji tedarik altyapısına yönelik bir saldırı korku ve terör yaymayı amaçlıyor” dedi. Moskova'yı bir "devlet terörü" yaklaşımı kullanmakla suçlayan vekil, "Bu nedenle, Rusya'nın Avrupa nüfusu arasında endişeyi artırmaya çalışması muhtemeldir" şeklinde konuştu.

Alman parlamentosunun Savunma Komitesi başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann'sa gazetecilere verdiği demeçte, “Bu tür saldırıların Rusya tarafından pazarlarımızı sarsmak için yönlendirilmiş olma ihtimali göz ardı edilemez” dedi. Ayrıca bu vesileyle Almanya ve AB'yi kendilerini "Rus hammaddelerine olan bağımlılıktan mümkün olduğunca çabuk kurtarmaya" çağırdı.

Danimarkalı yetkililer, operatörlerinin o günün erken saatlerinde hem Nord Stream 1 hem de Nord Stream 2 boru hatlarında basınç kaybı olduğunu bildirmesinin ardından Pazartesi günü boru hatlarında sızıntı olduğunu doğruladı. Danimarkalı ve İsveçli yetkililer daha sonra bölgede bir dizi denizaltı patlaması olduğunu kaydetti. Sızıntıların kasıtlı bir saldırının sonucu olabileceği şüphesi mevcut.