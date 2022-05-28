Rusya: Krasnıy Liman kenti aşırı milliyetçilerden tamamen kurtarıldı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov bugün yaptığı açıklamada, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri’nin ortak operasyonuyla Krasnıy Liman kentinin kontrolünün ele geçirildiği açıkladı.

Konaşenkov, "Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri’nin ortak faaliyetleri sonucunda Krasnıy Liman kenti Ukraynalı aşırı milliyetçilerden tamamen kurtarıldı" dedi. Rusya hava araçlarının gün içinde Ukrayna ordusuna ait altı komuta merkezini, bir iletişim merkezini, dört mühimmat deposunu, iki Grad bataryasını ve ayrıca 50 asker ve teçhizat toplanma alanını vurduğu açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna operasyonunun başından bu yana 182 uçak, 128 helikopter, 1045 insansız hava aracı, 324 uçaksavar füze sistemi, 3297 tank ve başka zırhlı muharebe aracı, 444 çoklu roketatar sistemi 1714 topçu silahının yanı sıra 3245 adet özel askeri araç ortadan kaldırıldığı belirtildi.