Ukrayna: Lyman kasabasını kaybettik

Rusya'ya bağlı birliklerin Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde bulunan Lyman kasabasının kontrolünü ele geçirdiği bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin danışmanı Oleksiy Arestoviç, söz konusu gelişmeyi doğrularken Reuters ajansına verdiğini demeçte, "Saldırı iyi organize edilmişti. Bu, Rus ordusunun artan operasyonel yönetim ve taktik becerilerini gösteriyor" dedi.

Ukrayna'nın Luhansk Valisi Sergiy Gaiday ise yalnızca 24 saat içinde en az 5 sivilin öldürüldüğünü söyledi. Gaiday 4 kişinin Severodonetsk'te, 1'inin de Severodonetsk'in 50 kilometre dışındaki Komyshovakha'da öldürüldüğünü ifade etti.

Bir diğer açıklama ise Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Ganna Malyar'dan geldi. Malyar, mücadelenin maksimum yoğunluğa ulaştığını dile getirdi ve "Rus kuvvetlerinin sanayi bölgesinin daha da derinlerine inmesiyle ülkenin doğu Donbass bölgesindeki çatışmalar şimdiye kadarki en şiddetli seviyesine ulaştı" diye konuştu.

"Düşman kuvvetleri, birliklerimizin mevzilerini aynı anda birkaç yönden işgal ediyor" ifadelerini kullanan Malyar, önlerinde zor bir dönem olduğunu söyledi.

Lyman kasabası, büyük bir demiryolu merkezi olması ve çatışmaların sürdüğü Severodonetsk ve Kramatorsk arasında yer alması sebebiyle uzmanlar tarafından "kilit bir nokta" olarak görülüyor.

Rusya: 1 MiG-29 düşürüldü

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin Odesa'ya bağlı Beliary kasabası üzerinde Ukrayna ordusuna ait bir MiG-29 savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı.