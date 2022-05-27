Donetsk Halk Cumhuriyeti Krasnıy Liman'ı ele geçirdiğini duyurdu

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) bölgesel savunma merkezinden yapılan açıklamaya göre DHC ve Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) birlikleri Rusya'nın desteğiyle aralarında Kramatorsk yakınındaki Krasnıy Liman adlı kasaba dahil 220 yerleşim birimini kontrol altına aldı.

Rusya ve Ukrayna'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanlığı son yayımladığı istihbarat raporunda Rus kara birliklerinin Donbass'ta Sievierodonetsk ve Lisçansk kasabalarını kuşatma girişimine devam ettiğini kaydetti.

Raporda Rusya'nın Donbas'ta tam kontrolü sağlamadığı, Ukrayna birliklerinin halen bir dizi mevzide olduğu öne sürüldü.

'Mariupol'deki enkazda 70 ceset bulundu'

Azovstal fabrikasındaki Ukraynalı birliklerin tahliyesinin ardından tamamen Rusya'nın kontrolüne geçen Mariupol'de ise bir fabrikanın enkazında çok sayıda cesedin bulunduğu öne sürüldü.

Ukrayna'nın Mariupol Belediye Başkanı'nın danışmanı Petro Andryuşçenko Telegram kanalından yaptığı açıklamada kentte enkaz kaldırma çalışmalarında eskiden Oktiabr fabrikası olan bölgede Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanlarının 70 ceset bulduklarını kaydetti. Andryuşçenko ölenlerin Rus bombardımanının ardından çöken bir binanın enkazında mahsur kalan siviller olduğunu ileri sürdü.