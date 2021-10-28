Rusya İdlib'de Türkiye sınırı yakınında cihatçıları bombaladı

Rusya'nın S-34 savaş uçaklarının İdlib'de Türkiye sınırı yakınlarında mevzilenen cihatçıları bombaladığı bildirildi.

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Suriye'nin TSK kontrolündeki İdlib bölgesinde mevzilenen cihatçı gruplar Rusya savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Rus AviaPro sitesinde yer alan habere göre, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait Su-34 savaş uçakları İdlib'de Türkiye sınırı yakınlarında cihatçı militanların mevzilerini bombaladı.

Savaş uçaklarının Türkiye sınırına 1,5-2 km uzaklıktaki Kah bölgesindeki hedefleri bombaladığı belirtildi.

Hedef alınan bölgede cihatçılara ait silah, teçhizat ve mühimmat nakliye depolarının olduğu ve bombardımanda 50 militanın öldürülmüş olabileceği ifade edildi.

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