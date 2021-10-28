Rusya İdlib'de Türkiye sınırı yakınında cihatçıları bombaladı

Suriye'nin TSK kontrolündeki İdlib bölgesinde mevzilenen cihatçı gruplar Rusya savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Rus AviaPro sitesinde yer alan habere göre, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait Su-34 savaş uçakları İdlib'de Türkiye sınırı yakınlarında cihatçı militanların mevzilerini bombaladı.

Savaş uçaklarının Türkiye sınırına 1,5-2 km uzaklıktaki Kah bölgesindeki hedefleri bombaladığı belirtildi.

Hedef alınan bölgede cihatçılara ait silah, teçhizat ve mühimmat nakliye depolarının olduğu ve bombardımanda 50 militanın öldürülmüş olabileceği ifade edildi.