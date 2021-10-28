Bloomberg: 'Türkiye’nin Suriye’ye asker sevkiyatı hızlandı, amaç Kobani'yi almak'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırına askeri sevkıyatları devam ediyor.

Konuya ilişkin Bloomberg‘de yer alan haberde, Türkiye’nin, "ana omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne karşı bir operasyon hazırlığında olabileceği" belirtildi.

Bloomberg’e konuşan iki kaynak, “Türkiye'nin dün gece ABD destekli güçlere karşı uzun süredir devam eden hazırlıklar kapsamında Suriye’nin kuzeyine yüzlerce asker daha gönderdiğini” iddia etti.

'Sınırın üçte ikisi kapatılacak' iddiası

İsmi açıklanmayan yetkililerden biri şöyle konuştu:

“Planlanan operasyon, Türkiye’nin 910 kilometrelik sınırının üçte ikisini kapatmayı amaçlıyor. Türkiye’nin amacı Fırat’ın doğusu ve batısında kontrolündeki bölgelerin bağlantısını sağlamak için Kobani’yi almak…”

Bloomberg’e konuşan yetkililer, Azez yakınlarındaki Menagh Hava Üssü’nün de ele geçirilmek istenen hedeflerden biri olacağını öne sürdü.

Aynı yetkililer, Ankara'nın savaş planlarına Moskova'nın açıktan karşı çıkmasını önlemek için bir taktik olarak TSK'nin İdlib'in güneyindeki M4 karayolunda bazı bölgelerden çekilebileceğini bildirdi.

Bloomberg, “Olası bir operasyon, yüksek enflasyon sebebiyle popülaritesi riske giren Erdoğan’a milliyetçi ve muhafazakar desteği artırabilir. Fakat bu durum ABD ile karşı karşıya gelmeye ve bu yılın en kötü performans sergileyen para birimi olan TL’ye zarar verme riskini de doğuruyor” yorumuna yer verdi.