Esad'dan askerlere: Yeni savaş alanlarında görüşmek üzere

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, dün Şam'da Yüksek Askeri Akademi'nin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada askerlere "Yeni savaş alanlarında görüşmek üzere" dedi.

ABD'nin Irak ve Afganistan'da başlattığı savaşlara yaklaşık bir trilyon dolar harcadığının belirtildiğini söyleyen Esad, bu paraların ABD'li şirketlere gittiğini vurguladı. Esad bu yüzden ABD'nin Irak ve Afganistan'daki yenilgilerinin ardından yeni savaşların ve ABD'nin yeni yenilgilerinin de beklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Suriye'de 2011'den beri on binlerce kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı savaşın ordunun ve Suriye halkının bilinçli karşı koyuşu sayesinde kazanıldığını belirten Esad, siyasi savaşınsa askeri savaştan daha tehlikeli olduğunu ifade etti.

Esad askerlere yaptığı konuşmada "Yeni savaş alanlarında görüşmek üzere" ifadesini kullandı.

Sabbah: Şam'daki saldırı siyasi çözümü önleme çabasının kanıtı

Öte yandan Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Bassam Sabbah dün BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, geçen hafta Cenevre'de yapılan Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin altıncı turu toplantılarının ulusal heyetin ciddi katılımını ve Suriye halkının; bağımsızlık, güvenlik, istikrar, sosyal ve ekonomik refahın sağlanmasına yönelik isteklerine yanıt veren anayasal ilkeleri ve egemenliğin korunması konusundaki istekliliğini gösterdiğini söyledi.

Sabbah geçen hafta Şam'da askeri otobüse yönelik saldırının, yabancı destekli terörist örgütlerin Suriye devletinin topraklarında güvenlik ve istikrarı yeniden sağlamasını ve siyasi çözümü önleme çabasının bir kanıtı olduğunu dile getirdi.

Yabancı güçlere "Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerine müdahale ederek çalışmaları engellemeye çalışmaktan vazgeçmeleri" uyarısında bulunan Suriyeli diplomat, İsrail'in ülke topraklarına saldırılarına ve ABD ile Türkiye'nin ülkedeki yasadışı varlığına son verilmesi çağrısı yaptı.