Ruhi Su Dostlar Korosu da 'Sahne Sokakta' dedi

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin “Sokakları Sahneye Dönüştürmenin Zamanıdır” çağrısına sanatçılar destek vermeye devam ediyor.

Ruhi Su Dostlar Korosu sokakları sahneye dönüştürüyoruz diyerek bugün Kadıköy Yoğurtçu Parkı’ndan ses verdi: “Sahnelerimizi geri istiyoruz!” dedi.

Ruhi Su Dostlar Korosu'nun Yoğurtçu Parkı'ndaki performansı

Pandemi döneminde hükümet tarafından sanatçılar açlığa mahkum edilmiş ve ancak çeşitli sembolik ve komik "koronavirüs destekleri" alabilmişti.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi geçtiğimiz günlerde yaptığı çağrıyla hükümetin sanatçılara yönelik iki yüzlü politikalarını yok saymaya çağırmış ve "Sanat emekçileri sadaka değil hakkını istiyor!" demişti.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin çağrısında "Yok saydığınız emekçilerin, sanat emekçilerinin artık susmayacağını bilin istiyoruz! Salgın, kâr uğruna insan yaşamını hiçe saydığınız fabrikada yoksa, önlemleri yok sayarak emekçileri tıklım tıklım doldurduğunuz toplu taşım araçlarında yoksa; ibadethanelerde, sefasını sürdüğünüz tekne turlarında bulaşmıyorsa virüs, fakat bu tabloda sahneler 'bulaş mekanı' sayılıyorsa, sokağı sahneye dönüştürme zamanı gelmiştir. Tüm sanat emekçisi dostlarımızı kol kola girmeye ve sokakları sahneye dönüştürmeye davet ediyoruz." ifadeleri yer almıştı.