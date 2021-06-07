Sanatçılar ses veriyor: Sahne sokakta

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin geçtiğimiz hafta yaptığı "Sokakları Sahneye Dönüştürmenin Zamanıdır" çağrısına sanatçılar destek vermeye devam ediyor.

Haluk Polat’ın şefliğini yaptığı AN Vokal bugün Ortaköy’den ses verdi: “Sahnelerimizi geri verin!”

Gülcan Altan da haftasonu Moda’da “Boyun Eğme” şarkısını seslendirmiş ve “Sokakları sahneye dönüştürmenin zamanıdır demiştik. Sanat emekçileri bir yılı aşkın bir süredir işsiz! Asla sessiz kalmayacağız, boyun eğmeyeceğiz. Şimdi kol kola girme ve sokakları sahneye dönüştürme zamanı” diyerek tüm kültür sanat emekçilerini dayanışmaya davet etmişti.

Sokakları sahneye dönüştürmenin zamanıdır demiştik. Sanat emekçileri bir yılı aşkın bir süredir işsiz! Asla sessiz kalmayacağız, boyun eğmeyeceğiz. Şimdi kol kola girme ve sokakları sahneye dönüştürme zamanı.#sahnesokakta pic.twitter.com/jyqu0UdLiO — Gülcan Altan (@gulcanaltan) June 4, 2021

NHKM geçen hafta "Sokakları Sahneye Dönüştürmenin Zamanıdır" diyerek şu çağrıyı yapmıştı:

Sanat emekçileri bir yılı aşkın bir süredir işsiz. Açlık sanat emekçilerinin son derece gerçek bir problemidir artık. Aramızdan ayrılan, geçim sıkıntısı nedeniyle hayatına son veren sanat emekçilerinin sayısı gün geçtikçe artıyor ve hükümet insanı, emekçiyi, sanatı ve sanatçıyı yok sayıyor, ölüme mahkum ediyor; bugün yaşadığımız şeyin özeti budur. Sanat emekçileri sadaka değil hakkını istiyor! Yok saydığınız emekçilerin, sanat emekçilerinin artık susmayacağını bilin istiyoruz! Salgın, kâr uğruna insan yaşamını hiçe saydığınız fabrikada yoksa, önlemleri yok sayarak emekçileri tıklım tıklım doldurduğunuz toplu taşım araçlarında yoksa; ibadethanelerde, sefasını sürdüğünüz tekne turlarında bulaşmıyorsa virüs, fakat bu tabloda sahneler “bulaş mekanı” sayılıyorsa, sokağı sahneye dönüştürme zamanı gelmiştir. Tüm sanat emekçisi dostlarımızı kol kola girmeye ve sokakları sahneye dönüştürmeye davet ediyoruz."