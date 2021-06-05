Gülcan Altan'dan çağrı: Boyun eğmeyeceğiz, sokakları sahneye dönüştürme zamanı

Pandemi boyunca görmezden gelinen ve sıkıntıları giderek artan sanat emekçileri "Sokakları sahneye dönüştürmenin zamanıdır" diyor.

Sanatçı Gülcan Altan da "sahne sokakta" etiketiyle sosyal medya hesabından şarkı söylediği anların olduğu bir video paylaştı.

Altan sosyal medya hesabından "Sokakları sahneye dönüştürmenin zamanıdır demiştik. Sanat emekçileri bir yılı aşkın bir süredir işsiz! Asla sessiz kalmayacağız, boyun eğmeyeceğiz. Şimdi kol kola girme ve sokakları sahneye dönüştürme zamanı" diye yazdı.

Altan videoda "Boyun Eğme" şarkısını seslendirdikten sonra, "İşsiz bırakılmış bir müzisyenim. Sahnemizi biliyorsunuz pandemi bahanesiyle bizden aldılar ve ben seyircime sahip çıkmak için buraya geldim. Çünkü siz olmazsanız biz olmayız, biz olmazsak sanat olmaz. Desteğiniz için teşekkür ediyorum ve bütün sanat emekçilerini 'sahne sokakta' diyerek sokaklara çağırıyoruz" ifadesini kullandı.