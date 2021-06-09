'Sahne Sokakta' çağrısı büyüyor 

Müzisyen Ozan Çoban, NHKM'nin 'sahne sokakta' çağrısına Çorlu'daki Bel Karper grev çadırından işçilerle birlikte ses verdi.

Haber Merkezi

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin (NHKM) sanatçı ve sahne emekçilerine yaptığı "Sokakları sahneye dünüştürmenin zamanıdır" çağrısı büyüyor.

Gülcan Altan ve An Vokal'in ardından müzisyen Ozan Çoban da bugün Çorlu'da Bel Karper grev çadırından işçilerle birlikte ses verdi. 

Ozan Çoban, "Müzisyenler konser yasaklarına karşı sahnelerini parklara sokaklara kuruyor. Ben de bu minvalde sahnemi Çorlu’da grevdeki Bel Karper işçilerinin çadırına kurdum bugün. Dayanışmak öyle iyi geldi ki... Biz sahnelerimize, onlar haklarına kavuşacak!" dedi.

Haber

Gülcan Altan'dan çağrı: Boyun eğmeyeceğiz, sokakları sahneye dönüştürme zamanı

Haber

'Sokakları sahneye dönüştürmenin zamanıdır'