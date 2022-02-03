RTÜK, Erdoğan'ın genelgesinin ardından toplanıyor: ATV'ye ceza teklifi gündemde

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), “Medya aracılığıyla milli ve manevi değerlerimizi yıpratmaya yönelik açık veya örtülü faaliyetlere karşı gereği yerine getirilecek” talimatının yer aldığı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin ardından yarın toplanıyor.

Üst Kurul'un ATV, Fox TV, Show TV ve Star TV’de yayınlanan "gerçek hayat hikayeleri" türündeki programları inceleyeceği öğrenildi.

ATV'ye ceza önerildi

Yarın değerlendirilecek "izleme raporunda", 27 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan "Esra Erol’da" programında, "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde" ifadelerinin kullanıldığı belirtildi. ATV’ye bir önceki ayın reklam gelirlerinin yüzde 1’inden yüzde 3’üne kadar idari para cezası verilmesi önerildi.

İzleme uzmanlarının hazırladığı raporda, ATV’nin bu yayını için şu değerlendirmeler yapıldı:

"Günümüzde medyanın gücünün artması ile medya mensuplarının sorumluluklarının da aynı ölçüde arttığı bir gerçektir. Yayıncılığın aynı zamanda bir kamusal sorumluluk görevi olduğu da düşünüldüğünde yayınların Basın Meslek İlkeleri çerçevesinde yürütülmesi bir zorunluluktur. Yayınlarda kişileri eleştiri sınırları ötesinde küçük düşüren ifadelere yer verilmemesi, haklarının ihlal edilmemesi ve de kişilerin reyting uğruna mağdur edilmemesi kamusal yayıncılığı gereği olarak gözükmektedir. Rapora konu yayında medya hizmet sağlayıcının kamusal sorumluluk anlayışından uzak bir yayıncılık yaptığı düşünülmektedir."

Fox, Show ve Star TV'ye de ceza talebi

Üst Kurul’un yarın ayrıca; Fox TV, Show TV ve Star TV’de yayımlanan programlarla ilgili ceza taleplerini de değerlendirmesi bekleniyor. Buna göre Fox TV’de yayınlanan “Fulya İle Umudun Olsun” programının 24 Aralık 2021 tarihli bölümü; Show TV’de yayınlanan “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme” programının 17 Ocak 2022 tarihli bölümü ve Star TV’de yayınlanan “Serap Peköz İle Gerçeğin Peşinde” programının 19-20-21 Ocak 2022 tarihli bölümü ile ilgili raporlar da yarın görüşülecek. Bu programlar için kanalların her birine bir önceki ay reklam gelirlerinin yüzde 1’inden yüzde 3’üne kadar idari para cezası verilmesi önerildi. (ANKA)