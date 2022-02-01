18 yaşındaki genç kadını reyting için ifşa eden Esra Erol'dan açıklama

Esra Erol’un programında bir genç kadının nefret dolu sözlere maruz bırakılması ve aşağılanması büyük tepki çekmişti.

Gelen tepkilerin ardından açıklamada bulunan Erol, yaptıklarından dolayı özür dilemeyip genç kadını hedef almaya devam etti.

"Sosyal medyanın gerçeklerden kopuk ve gerçeklerin çarpıtıldığı bir ortam olduğunu ben bu programda defalarca söyledim. Geçen hafta da bu programda ele alınan konuda da aynı durum yaşandı" diyen Erol, "Kendisine evli adamlarla birlikte olmanın hayatını mahvedeceğini söylemek için göstermiş olduğum bir tepki var. Bu tepki sosyal medyada çok farklı noktalara götürüldü. Oysa benim tepkim, kız çocuklarına eğitim görmek yerine evli adamların ikinci eşi olmalarına duyduğum üzüntüden. Benim tek duygum bu. Benim üzüldüğüm ne biliyor musunuz? Neden aile içinde istismara uğrayan engelli çocukla ilgili sesinizi çıkarmadınız? Ben bunu üzüntü verici buluyorum" ifadesini kullandı.

"Benim nasıl kadınları savunucu olduğumu herkes bilir" iddiasında bulunan Erol, "Lütfen çok rica ediyorum sadece bir dakikayla ve sistematik bir şekilde yayılmış olan bir görüntüyle beni yargılamayın. Haksızlık etmeyin çok rica ediyorum" dedi.