ATV'de reyting uğruna 18 yaşındaki genç kadını ifşa ettiler: Tepki yağdı

ATV'de yayınlanan programda, yüzünün görünmesini istemeyen 18 yaşındaki kadını canlı yayında azarlayan ve ifşa eden Esra Erol tepki topladı.



Genç kadını suçlayan Erol, yayına çıkmak istemeyen kadına kızdığı sırada, “Lütfen aynı isyanı iki çocuklu bir adam sana farklı şekilde yaklaştığında bedenini korumak için de göster. Yanlışların arkasında durmak için bu tepkileri vermeyin” ifadesini kullandı.

Kadın Dayanışma Komiteleri tepki gösterdi

Kadın Dayanışma Komiteleri'nden yapılan açıklamada "18 yaşında bir genç kadına yönelik bu istismar kabul edilemez. Hayatın her alanında ayrımcılık ve şiddete maruz kalan kadınlar ayakta durmak için mücadele ederken, kadına yönelik taciz ve şiddet bu kadar vahim bir hale gelmişken, reyting uğruna bir kadının haklarının hiçe sayıldığı bu görüntüler dinci gericiliğin propaganda kanalı ATV'ye yakışırdı! Uyarıyoruz! Kadınlara saldırmaktan ve onları hedef göstermekten vazgeçin! Reyting uğruna istismara uğrayan kadınların haklarını hiçe saymaktan, aşağılayıcı sözlerinizle gururlarıyla oynamaktan vazgeçin!" denildi.

18 yaşında bir genç kadına yönelik bu istismar kabul edilemez.

Hayatın her alanında ayrımcılık ve şiddete maruz kalan kadınlar ayakta durmak için mücadele ederken, kadına yönelik taciz ve şiddet bu kadar vahim bir hale gelmişken, reyting uğruna bir kadının haklarının hiçe ++ pic.twitter.com/PK8Fhw9o4m — Kadın Dayanışma Komiteleri (@kadindayanismak) January 30, 2022

Kaya'dan tepki

Oyuncu Hazal Kaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kameraların önünde suratına suratına bağırarak o küçücük kıza söylediklerinin, öldürülen, şiddete uğrayan kadınlara “Orada ne işi varmış?” demekten ne farkı var? Sen kimsin de yayına çıkmak istemeyen, belli ki ağır travma yaşayan bir kadın üzerinden şov yapıyorsun?" ifadesini kullandı.

Paylaşımına RTÜK'ü etiketleyen Kaya, "Kadınları bu ahlakçı,şov sevdalılarından kim koruyacak?Yok mu denetleyen? Aaa yokmuş…" yorumunu yaptı.

Doğa Rutkay: Kınıyorum

Doğa Rutkay yaptığı paylaşımda "Bu nasıl bir yayın? Biz kızlarımızı kadınlarımızı korumaya, bunca insan birlikte mücadele ederken, kampanyalar, imzalar atılırken! Kadın kadına kardeş olup sahip çıkmaya çalışırken bu olacak iş midir? Kınıyorum!" dedi.