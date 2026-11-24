Türkiye’de “4+4+4” sistemiyle zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasının üzerinden 13 yıl geçti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) resmi istatistiklerinden Dr. Emekli Öğretim Üyesi Haluk İşler'in* derlediği araştırma, aradan geçen sürede örgün eğitimdeki öğrenci sayılarının kademe ve okul türüne göre çok farklı yönlerde değiştiğini ortaya koydu.

Araştırmada 2012-2013, 2016-2017, 2024-2025 ve 2025-2026 eğitim-öğretim yılları esas alındı. 2012-2013, 6287 sayılı Kanun’la “4+4+4” modelinin yürürlüğe girdiği ve imam hatip ortaokullarının yeniden açıldığı yıl. 2016-2017 ise çıraklık eğitim merkezlerinin Mesleki Eğitim Merkezleri’ne (MESEM) dönüştürülüp örgün ortaöğretim kapsamına alındığı yıl.

Nüfustaki yüzde 14 artış öğrenci istatistiklerine yansımadı

TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusu 2012 sonunda 75 milyon 627 bin 384 iken 2025 sonunda yüzde 13,84 artışla 86 milyon 92 bin 168'e çıktı. Aynı dönemde 0-17 yaş grubundaki çocuk nüfus ise yüzde 5,80 azalarak 21 milyon 375 bin 930'a geriledi. Çocukların toplam nüfus içindeki payı yüzde 30'dan yüzde 24,8'e düştü.

Örgün eğitimdeki toplam öğrenci sayısı ise 2012-2013'te 17 milyon 234 bin 452 iken 2025-2026'da 17 milyon 704 bin 308 oldu. Artış yalnızca yüzde 2,73. Son bir yılda ise toplam öğrenci sayısı 252 bin 215 azaldı.

Ortaöğretim çağındaki yaklaşık 1 milyon genç okul dışında

2025-2026 eğitim-öğretim yılında net okullaşma oranları okul öncesinde (3-5 yaş) yüzde 49,78, ilkokulda yüzde 95,11, ortaokulda yüzde 90,37, ortaöğretimde ise yüzde 82,80 oldu. Buna göre eğitim zorunlu olmasına rağmen ilkokul çağındaki çocukların yüzde 4,89'u, ortaokul çağındakilerin yüzde 9,63'ü, ortaöğretim çağındakilerin yüzde 17,20'si örgün eğitimin dışında. Ortaöğretimde bu oran 1 milyon civarında gence karşılık geliyor.

İlkokul öğrenci sayısı 13 yılda yüzde 3,31, ortaokul öğrenci sayısı yüzde 4,65 azaldı. Araştırma, düşen doğurganlığın bu gerilemenin demografik tarafını açıkladığını, ancak yoksulluk, okula erişim sorunları, çocuk işçiliği, erken evlilik ve cemaat-tarikat yapılarına yönelmenin de belirleyici olduğunu vurguluyor.

MESEM’lerin dâhil edildiği 2016-2017'den bu yana ortaöğretimdeki toplam öğrenci sayısı 602 bin 218 azalarak yüzde 10,29 geriledi. Bu düşüş aynı dönemde, ortaöğretimin bir önceki basamağı olan ortaokuldaki düşüşün iki katından fazla. Araştırma, UNICEF’in Türkiye raporundaki tespite dikkat çekiyor: Okul dışı kalmışlık en çok 12 yıllık zorunlu eğitimin son dört yılında görülüyor.

MESEM’de öğrenci sayısı 5 kattan fazla arttı

MESEM’lerdeki öğrenci sayısı ise 2016-2017'de 95 bin 667 iken 2025-2026'da 492 bin 277'ye yükseldi. Artış oranı yüzde 414,57.

MESEM öğrencileri haftada yalnızca bir gün okula gidiyor, diğer günlerde işletmelerde çalışıyor. MESEM'de 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin en az yüzde 30'u, kalfalık yeterliğini kazanan 12. sınıf öğrencilerine ise en az yüzde 50'si kadar ücret ödeniyor. MESEM öğrencilerine ödenen “en az ücretin” tamamı ve öğrencilerin sigorta primleri devlet tarafından karşılanıyor. Araştırma, böylece patronlara kamu kaynaklarıyla bedava çocuk işgücü sağlandığını ve MESEM’lerin “çocuk işçiliğinin kurumsal merkezleri” haline geldiğini vurguluyor.

MESEM dâhil mesleki ve teknik ortaöğretimdeki toplam öğrenci sayısı da 2016-2017'den bu yana yüzde 16,04 azalarak 1 milyon 736 bin 473'e geriledi.

Gerçek okullaşma oranı çok daha düşük

Araştırma, örgün eğitim kapsamında gösterilen ama yüz yüze eğitimden yoksun öğrencilere de dikkat çekiyor. 2025-2026'da açık öğretimdeki öğrenci sayısı 1 milyon 51 bin 493. Haftada sadece bir gün okula giden MESEM öğrencileriyle birlikte 1,5 milyonu aşkın öğrenci örgün öğrenci statüsünde olmasına rağmen fiilen sınıfta değil. Açık öğretimin ortaokul düzeyine kadar indirildiği hatırlatılan araştırmada, bu öğrencilerin önemli bir bölümünün evlerde, işyerlerinde ve tarlalarda çalıştırıldığı belirtiliyor.

Araştırmanın sonuç bölümünde şu değerlendirmeye yer veriliyor: “Türkiye’de bugün 12 yıllık zorunlu eğitim fiilen ortadan kalkmıştır.”

"Türkiye’de Örgün Eğitimde Eğitim Kademeleri ve Okul Türlerine Göre Öğrenci Sayılarındaki Değişimin Analizi: 2012-2026 Dönemi" başlıklı çalışmanın tamamını okurlarımızın ilgisine sunuyoruz.

Bu araştırmada Türkiye’de, örgün eğitim kapsamında yer alan okullarda, 2012-2026 döneminde öğrenim gören öğrenci sayıları, eğitim kademeleri ve okul türlerine göre istatistiksel olarak ele alınmış, öğrenci sayılarındaki değişimler ayrı ayrı analiz edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yayımlandığı istatistik belgelerinde, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademeleri, açık öğretimler de dâhil olmak üzere “örgün eğitim” kapsamında gösterilmektedir. İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademeleri “4+4+4” yıl şeklinde 12 yıllık zorunlu eğitimi oluşturur.

Araştırmada analiz ve değerlendirmelere katkı sunması için 2012-2026 dönemindeki Türkiye nüfusu değişimi ve okullaşma oranlarına da genel hatlarıyla değinilmiştir. Araştırmada referans alınan Türkiye Eğitim Sistemine ilişkin tüm veriler MEB resmî istatistiklerinden derlenmiştir.

Örgün eğitim kademeleri ve okul türlerine göre öğrenci sayılarındaki değişimler, eğitim ve ekonomi politikaları, nüfus değişimleri, göç hareketleri gibi önemli değişkenler çerçevesinde tartışılmıştır. Öğrenci sayıları için, 2012-2026 dönemi arasında yer alan, 2012-2013, 2016-2017, 2024-2025 ve 2025-2026 eğitim-öğretim yılları esas alınmıştır. Esas alınan bu yıllara ilişkin öğrenci sayılarındaki değişimlere bakıldığında, eğitim kademeleri ve okul türlerine göre, bazılarında artış, bazılarında ise azalış yönünde farklı eğilimlerin ortaya çıktığı görülmüştür.

Eğitim sistemleri toplumların, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal yapılarıyla diyalektik etkileşim içinde olan en önemli üst yapı kurumlarından biridir. Eğitim sistemleri, toplumların sözü edilen yapısal unsurlarıyla karşılıklı dönüştürücülük ilişkisine sahiptir. Ancak nihai aşamada, bir üst yapı kurumu olan eğitim sistemi, üzerinde örgütlendiği alt yapının temsil ettiği toplumsal ve ekonomik formasyon tarafından şekillenir.

Bir ülkedeki eğitim sisteminin değerlendirilmesinde, eğitim süreçlerinin niteliğinin yanı sıra, farklı eğitim kademeleri ve okul türlerinde öğrenim gören öğrenci sayıları, eğitim hizmetlerine erişim düzeyi ve öğrencilerin eğitim türleri arasındaki dağılımı önemli ipuçları sunar. Bu nedenle, öğrenci sayılarının zaman içindeki değişimi ve okullaşma oranları, eğitim politikalarının ve toplumsal dönüşümlerin anlaşılması bakımından önemli göstergelerdir.

Eğitim sistemleri kuşkusuz, öğrenci sayıları ve okullaşma oranları gibi salt niceliksel büyüklüklerle değerlendirilemez. Eğitim sistemleri aynı zamanda niteliksel açıdan da değerlendirilmek zorundadır.

Niceliksel büyüklüklerle ilişkisellik özelliği taşıyan eğitimin niteliğini ve sonuçlarını ölçüp değerlendirmek eğitim biliminin en önemli araştırma alanlarından biridir. Eğitim sistemlerinde öğrenci sayılarının belli dönemler içinde gösterdiği değişimler, iktidarların eğitim politikaları, demografik değişimler, sosyo-ekonomik yapılar, toplumsal sınıflar ve katmanların eğitime erişim olanakları gibi birçok değişkene bağlı olarak şekillenir. Dolayısıyla, öğrenci sayılarının zaman içindeki değişiminin eğitim kademeleri ve okul türleri açısından analiz edilmesi, bir ülkenin eğitim sistemi üzerinde etkili olan eğitim politikaları ve toplumsal dönüşümler gibi değişkenlerin genel hatlarıyla ortaya koyulması açısından önem taşır.

Bu araştırmada öğrenci sayılarının analizi için, 2012-2013, 2016-2017, 2024-2025 ve 2025-2026 eğitim-öğretim (EÖ) yılları referans olarak seçilmiştir.

Eğitim-öğretimde radikal bir kırılma anları: Sürenin 12 yıla uzatılması, MESEM'ler

2012-2013 EÖ yılı, 11 Nisan 2012 tarih ve 6287 sayılı Kanun ile "4+4+4” olarak bilinen modelin yürürlüğe girdiği ve zorunlu eğitim süresinin 12 yıla çıkarıldığı yıldır. Bu modelle zorunlu eğitim, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim olmak üzere 3 kademeli bir yapıya dönüştürülmüştür. Bu modele dayalı olarak, aynı yıl imam hatip ortaokulları yeniden açılmış, 2024 yılında da meslek ortaokulları açılmaya başlamıştır. Zorunlu örgün temel eğitimdeki “4+4+4” şeklindeki parçalı yapı, iktidarın dini eğitimi ve meslek eğitimini daha küçük yaşlara indirme hedefini gerçekleştirebilmesinin önünü açmıştır. Bu nedenle 2012-2013 EÖ yılı eğitimde radikal bir kırılmanın başlangıcı olmuştur.

2016 yılı öncesinde yaygın eğitim kurumu olarak faaliyet gösteren “çıraklık eğitim merkezleri”, 02.12.2016 tarih ve 6764 sayılı Kanunla, 1973 yılında çıkarılan 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda değişiklik yapılarak “mesleki eğitim merkezlerine-MESEM” dönüştürülmüştür. MESEM’ler bu yeni düzenlemeyle, ilköğretime dayalı, zorunlu, dört yıllık, örgün mesleki-teknik ortaöğretim kapsamına alınmıştır. Bu değişikliğin ardından 2020 yılında yapılan ek düzenlemelerle MESEM öğrencilerine, fark derslerini tamamlamak koşuluyla mesleki-teknik Anadolu lisesi diploması alabilme yolu açılmıştır. MESEM’lerin, iktidarın ve sermayenin ekonomi-politik tercihlerinin bir sonucu olarak, zorunlu, 4 yıllık, örgün eğitim kapsamına alınması mesleki-teknik eğitim sisteminde önemli dönüşümlerin kapısını açmıştır. Bu nedenle 2016-2017 EÖ yılı bir diğer kırılma dönemi olarak araştırmanın istatistik verilerine dâhil edilmiştir. 2024-2025 ve 2025-2026 EÖ yılları ise arka arkaya güncel verilerin görülebilmesi için ele alınmıştır.

Araştırmada kullanılan eğitim sistemine ilişkin veriler MEB’in resmi web sitesinde yayınladığı istatistiklerden derlenmiştir. Veriler mutlak sayı ve yüzde değişimi bakımından değerlendirilmiştir.

2012-2025 yılları arasındaki nüfus değişimi

Eğitim kurumlarındaki öğrenci sayılarının değişim seyri ilgili ülkelerin nüfus değişimleriyle doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle araştırmanın ele aldığı döneme ilişkin Türkiye’deki genel nüfus değişimi, toplam nüfus ve çocuk nüfus (0-17 yaş) bazında ele alınmıştır. Araştırmaya konu olan öğrenci sayılarıyla ilgili istatistikler 2012-2013 EÖ yılından itibaren başlatılmış olduğu için, Türkiye nüfusu için de 2012 ve 2025 yılları referans alınmıştır.

31 Aralık 2012’de 75.627.384 olan Türkiye nüfusu, 31 Aralık 2025’te 86.092.168 olmuştur. Bu dönemde Türkiye nüfusu 10.464.784 kişi artarak %13,84 büyümüştür. Ancak, 31 Aralık 2012’de 22.692.174 olan (0-17 yaş) grubundaki çocuk nüfus, 31 Aralık 2025’te toplam nüfus artmasına rağmen 1.316.244 (%5,80) azalarak 21.375.930’a düşmüştür. 2012 yılında toplam nüfus içinde %30,0 paya sahip olan (0-17 yaş) grubunun 2025 yılındaki payı %24,8’e gerilemiştir. Her ne kadar son yıllarda doğurganlık oranlarının düşüşüne bağlı olarak Türkiye nüfusunda artış hızının düştüğü görülse de Türkiye halâ birçok ülkeye göre genç ve nüfusu artan bir demografik yapıya sahiptir. Ayrıca Türkiye, son yıllarda yaşanan uluslararası gelişmeler ve iktidarın izlediği “açık kapı" politikaları nedeniyle demografik yapıyı değiştiren yoğun göç baskısına maruz kalmıştır.

İktidarın izlediği açık kapı politikası nedeniyle, Batı Asya ve Ortadoğu ülkeleri ile 2011’den sonra Suriye’den gelen yoğun göçmen akışı nüfus yapısı üzerinde olağan dışı değişimler yaratmıştır. Türkiye’ye yönelen kitlesel dış göç ve sonrasında göçmenlerin yüksek doğum oranları, özellikle çocuk ve genç nüfusun hızlı artışına neden olmuştur. Göç hareketlerine ilişkin sağlıklı veriler olmamakla birlikte bu durumun günümüzde de devam ettiği öngörülebilir. Geçici koruma statüsündekiler ile düzensiz ve kayıt dışı göçmenler TÜİK’in resmi nüfus istatistiklerine dâhil edilmemektedir (TÜİK, 2024). Göç İdaresi Başkanlığının Eylül 2024 ve Eylül 2025 verilerine göre, Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu nüfus ve bu nüfus içindeki eğitim çağında olan (5-17 yaş) nüfus bilgileri aşağıdaki Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2’deki verilere göre, Türkiye’de Eylül 2024’te yaklaşık 4.270.933 olan yabancı uyruklu nüfus Eylül 2025’te yaklaşık 3.790.278’e gerilemiştir. Buna göre yabancı uyruklu nüfus bir yıl içinde 480.655 azalmıştır. Bu azalmanın arkasında, Aralık 2024’te Suriye kapılarının tekrar dönüşlere açılması ve Türkiye’de son yıllarda artan hayat pahalılığı ve ekonomik sıkıntılar ana nedenler olarak gösterilebilir. Eğitim çağındaki (5-17 yaş) yabancı uyruklu nüfusun toplam yabancı uyruklu nüfus içindeki oranı, Eylül 2024’te %29,73; Eylül 2025’te ise %27,24’tür. 31 Aralık 2025’te Türkiye nüfusu içinde (5-17 yaş) grubundaki nüfusun oranı ise 16.519.370 kişiyle %19,19’dur (TÜİK-c, 2025 ve TÜİK-b, 2026). Eğitim çağındaki (5-17 yaş) nüfusun toplam nüfus içindeki oranları karşılaştırıldığında, yabancı uyrukluların oranı TC vatandaşlarından oldukça yüksektir.

Eğitim-öğretime dâhil edilmiş, 2024 yılında 1.008.625; 2025 yılında ise 821.545 yabancı uyruklu nüfusun eğitim sistemi üzerinde yarattığı ek yükler bilinmektedir. Burada asıl üzerinde durulması gereken sorun, 2024 yılında 261.331; 2025 yılında ise 210.776 (5-17 yaş) grubundaki yabancı uyruklu çocuğun tamamen eğitim sistemi dışında olmasıdır. Göç İdaresi Başkanlığının resmi verilerinin karşısında bazı siyasi parti ve kuruluşlar Türkiye’deki yabancı uyruklu nüfusun açıklanandan çok daha fazla olduğunu dile getirmektedirler. Yabancı uyruklu nüfusun ve özellikle de bu nüfus içindeki (0-17 yaş) çocuk nüfusun tam olarak resmi kayıtlara yansımaması ve dolayısıyla yabancı uyruklu çocukların tamamının eğitim sistemine dâhil edilmemiş olması, eğitim sisteminin yanı sıra toplumsal açıdan da büyük sorunlara yol açabilecek bir risk faktörüne dönüşmüştür. Nüfus değişimleri ve eğitim sistemine ilişkinin verilerin sağlıklı olmaması, bu iki unsurun karşılıklı etkileşimini tüm yönleriyle ortaya koymayı amaçlayan analizleri güçleştirmektedir.

MEB istatistik belgelerinde, Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu yani TC vatandaşı olmayan nüfusa ait öğrenci sayılarının, okullaşma oranlarının hesabına dâhil edilmediği açıkça belirtilirken (MEB-SGB-a, 2026), genel öğrenci sayıları istatistiklerine dâhil edilip edilmediğine ilişkin herhangi bir özel not bulunmamaktadır. MEB’in örgün eğitim istatistiklerinde açıkladığı toplam öğrenci sayısı, Türkiye'deki örgün eğitim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin genel toplamını ifade etmektedir. MEB, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 2024 İzleme ve Değerlendirme Raporunda, “Ülkemizde misafir edilen yabancı öğrenciler Türk vatandaşı çocuklar gibi devlet veya özel okullara kayıt yaptırabilmekte ve aynı öğrencilik haklarından yararlanabilmekte olup, konuyla ilgili Millî Eğitim Bakanlığı tarafından mevzuat düzenlemeleri yapılmıştır” ifadelerine yer verilmiştir. Ayrıca aynı raporda, Eylül 2024 verilerine göre, “yabancı uyruklu öğrencilerin 970.097’si e-okul sisteminde, 22.603‘ü açık okullarda ve 15.925’i MESEM’de kayıtlıdır” denmektedir (MEB-HBÖGM, 2024: 59). Bu ifadelerin yanı sıra, yabancı uyruklu öğrencilerin MEB öğrenci sayıları istatistiklerine dâhil “edilmediğine” ilişkin net bir açıklamanın bulunmaması ve örgün eğitim istatistik çizelgelerinde yabancı uyruklu öğrenci sayıları için ayrı bir başlık ya da satır açılmamış olması, yabancı uyruklu öğrencilerin MEB'in yayımladığı öğrenci sayılarının içinde yer aldığına işaret etmektedir. Bu nedenle araştırmadaki analiz ve değerlendirmeler belirtilen değerlendirme üzerinden yapılmıştır.

Örgün eğitimde eğitim kademelerine göre okullaşma oranları: 2012-2026 dönemi

Okullaşma oranı, belirli bir eğitim kademesindeki öğrenci sayısının, o kademeye karşılık gelen toplam nüfusa yani okula gitmesi gereken çağ nüfusuna oranıdır. Okullaşma oranlarının zorunlu eğitimin tüm kademelerinde ideal olarak %100 olması gerekir. Okullaşma oranlarının hesabına, yabancılar, geçici koruma statüsündekiler ile düzensiz ve kayıt dışı göçmenler dâhil edilmemektedir. Bu durumdaki öğrenciler örgün eğitime devam etmelerine rağmen okullaşma oranları içinde gösterilmezler.

MEB, resmi eğitim göstergelerini “Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim” başlığı altında yayımlamakta, açık öğretime ilişkin göstergeleri de yine örgün eğitim kapsamında vermektedir (MEB-SGB-b, 2026).

2012-2013 EÖ yılında yürürlüğe koyulan 12 yıllık zorunlu eğitime dayalı “4+4+4" modeliyle, 1997–2012 yılları arasında uygulanan 8 yıllık kesintisiz ve tek kademeli zorunlu eğitim sistemine son verilmiştir. Daha önce ilkokul ve ortaokul çağ nüfusunu içine alan 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitimin uzantısı olarak 2012-2013 EÖ yılı okullaşma oranlarına bakıldığında, ilkokulda %98,86 ve ortaokulda %93,09 okullaşma oranının olduğu görülmektedir. Bu EÖ yılında ortaöğretimde okullaşma oranı %70,06’da kalmıştır. 2012-2013 EÖ yılında ortaöğretimdeki okullaşma oranının, MESEM’lerin henüz ortaöğretim kapsamına alınmamış olması ve 12 yıllık zorunlu eğitime yeni geçilmesi nedeniyle %70,06’da kaldığı düşünülebilir.

Eğitim kademelerine göre okullaşma oranları, 2012-2013 ve takip eden EÖ yıllarının hiç birinde %100 olmamıştır. Hatta ilkokul ve ortaokul kademelerinde 2025-2026 EÖ yılında 2012-2013 EÖ yılına göre gerileme görülmüştür. Okullaşma oranının %100’ün altında olması, okullaşma oranının dışında kalan çağ nüfusunun örgün eğitim dışında olduğunu gösterir. 2025-2026 EÖ yılında çağ nüfusunun, ilkokulda %4,89; ortaokulda %9,73; ortaöğretimde ise %17,20’lik bölümü, bu kademelerde eğitim zorunlu olmasına rağmen örgün eğitim dışındadır. Zorunlu eğitim kapsamında olmayan okul öncesinde de çağ nüfusunun %50,22’lik bölümü örgün eğitimde değildir. Ortaokul ve sonrası kademelerde okullaşma oranlarının hesabına örgün eğitim kapsamında gösterilen açık öğretim öğrencileri de dâhil edilmektedir. Okullaşma oranlarından, yüz yüze örgün eğitimden uzak kalan açık öğretim öğrencileri çıkarıldığında bu oranlar daha da aşağıya düşmektedir. Özellikle ortaöğretimde 2025-2026 EÖ yılında %82,80 olan okullaşma oranı oldukça düşüktür. Bu orandan, açık ortaöğretim öğrencileriyle birlikte sayıları 492.277’ye ulaşan ve haftada sadece 1 gün okula giden MESEM öğrencileri çıkarıldığında, ortaöğretimde “yüz yüze örgün eğitime” devam eden öğrencilerin okullaşma oranı çok daha düşük olacaktır.

Örgün eğitimde, eğitim kademeleri ve okul türlerine göre öğrenci sayıları: 2012-2026 dönemi

Türkiye’de özellikle son 13 yılda, eğitim sisteminin kapsamı, niteliği, niceliği, kademeler arasındaki öğrenci dağılımı ve eğitim kurumlarının yapısı bakımından çok radikal değişimler yaşanmıştır. Bu değişimler, sosyo-ekonomik gelişmeler ve eğitim politikalarının eğitim kurumları üzerindeki eşit olmayan etkileri nedeniyle, eğitim kademeleri ve okul türleri bakımından çok farklı sonuçlar doğurmuştur. Öğrenci sayıları açısından, 2012-2026 döneminde, bazı eğitim kademesi ve okul türlerinde artış, bazıların da ise azalma görülmüştür. Araştırmanın ampirik zeminini oluşturan Tablo 4’teki veriler, Türkiye’de örgün eğitimde, 2012-2013, 2016-2017, 2024-2025 ve 2025-2026 EÖ yıllarında örgün eğitim kademeleri ve okul türlerine göre öğrenci sayılarını göstermektedir.

Açıklamalar:

*Türkiye'de eğitimde radikal bir dönüşüm getiren “4+4+4” modeline 2012-2013 EÖ yılında geçildiği için bu eğitim-öğretim yılı referans alınmıştır.

**Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM), 9 Aralık 2016 tarihinde yayımlanan 6764 sayılı Kanun ile zorunlu örgün ortaöğretim kapsamına alındığı için bu öğretim yılı referans alınmıştır.

***Bu öğretim yılında MESEM’lerin öncülü olan çıraklık eğitim merkezleri örgün eğitim kapsamında değildir. Bu yüzden ortaöğretim [Genel+Mesleki ve Teknik Ortaöğretim (MESEM Dâhil)+İmam Hatip] hesaplamalarında 2016-2017 ile 2025-2026 EÖ yılları arası referans alınmıştır.

****Ortaöğretimde imam hatip liselerinde özel okul yoktur.

Tablo 4’teki veriler bütüncül olarak incelendiğinde, Türkiye’de örgün eğitimdeki toplam öğrenci sayısı 17,23 milyondan 17,70 milyona yükselmesine rağmen eğitim kademeleri ve okul türleri bazında artış ve azalış yönünde çok farklı değişimlerin olduğu gözlenmektedir. Bu farklı değişimlerin altında birçok toplumsal, ekonomik ve siyasal nedenin yattığı öngörülebilir.

Örgün eğitimde, eğitim kademeleri ve okul türlerine göre öğrenci sayılarındaki değişimlerin analizi: 2012-2026 dönemi

Yukarıdaki verilere bakıldığında, Türkiye’de örgün eğitimdeki toplam öğrenci sayısı 2012-2013 EÖ yılında 17.234.452 iken 2025-2026 EÖ yılında 17.704.308’e ulaşmıştır. Bu değişim, 469.856 öğrenci artışıyla %2,73’lük bir büyümeye karşılık gelmektedir. Toplam öğrenci sayısındaki bu artışın, aynı dönemde Türkiye nüfusunun %13,84 arttığı dikkate alınırsa sınırlı düzeyde kaldığı düşünülebilir.

Yabancılar, geçici koruma statüsündekiler ile düzensiz ve kayıt dışı göçmenler nüfus istatistiklerine dâhil edilmezken, Eylül 2024’te eğitim-öğretime dâhil edilmiş yabancı nüfus sayısı 1.008.625, Eylül 2025’te ise 821.545’tir. Örgün eğitimdeki toplam öğrenci sayısı, 2012-2013 EÖ yılı ile 2024-2025 EÖ yılı arasında düzenli olarak artarken, 2025-2026 EÖ yılında bir önceki EÖ yılına göre 252.215 azalmıştır. Bu bir yıllık dönemde eğitim-öğretime devam eden yabancı uyruklu öğrenci sayısı da 187.080 azalmıştır. Son bir yılda, azalan yabancı uyruklu öğrenci sayısı, örgün eğitimdeki azalan öğrenci sayısının önemli bir bölümünü oluşturmuştur. Tablo 2’de verildiği gibi, 2024 ve 2025 yılı arasında Türkiye’deki toplam yabancı uyruklu nüfus sayısı da 480.655 azalmıştır.

Türkiye’ye gelen göçün özellikle 2011 yılından sonra çok yoğunlaştığı düşünüldüğünde, yabancı uyruklu çocukların 2012-2013 EÖ yılında hemen eğitim-öğretime dâhil edilip toplam öğrenci sayılarını anlamlı düzeyde yukarıya taşıması beklenmez. Eğitim-öğretime dâhil edilen yabancı uyruklu çocukların Türkiye’de doğanlarla birlikte, örgün eğitim genel öğrenci sayılarını 2012-2013 EÖ yılından sonraki yıllarda yukarıya taşıması daha olasıdır. Örgün eğitim genel toplam öğrenci sayılarının değişim seyri bu durumu kanıtlar niteliktedir. 2025-2026 EÖ yılında, örgün eğitimde 17.704.308 olan toplam öğrenci sayısından, eğitim-öğretime dâhil edilmiş 821.545 yabancı uyruklu öğrenci sayısını çıkardığımızda örgün eğitim toplam öğrenci sayısı 16.882.763’e düşmektedir. Bu sayı, yabancı uyruklu öğrencilerin toplam öğrenci sayısı içinde anlamlı bir paya sahip olmadığı 2012-2013 EÖ yılına göre bir gerilemenin olduğunu göstermektedir. Diğer yandan toplam öğrenci sayısında görülen sınırlı artışın bütün kademe ve okul türlerinde gerçekleşmediği, bazı kademelerde tam tersine önemli düşüşler olduğu görülmektedir.

2012-2013 ve 2025-2026 EÖ yılları arasındaki veriler, öğrenci sayısı değişiminin Türkiye nüfusundaki doğrusal artış eğilimine uygun olmadığını göstermektedir. Bu durumun birkaç önemli nedene bağlı olduğu değerlendirilebilir. Bunların başında, özellikle son yıllarda artan toplumsal ve ekonomik sorunlar nedeniyle okullaşma oranlarındaki düşüş gelmektedir. Okullaşma oranlarının düşmesi demek çağ nüfusundaki daha fazla çocuğun eğitim sistemi dışına çıkmış olması demektir. İkinci önemli neden yabancı uyruklu öğrenci sayısının son bir yılda 187.080 azalmış olmasıdır. Bu azalışın arkasında büyük ölçüde, 2024 yılı sonunda Suriye kapılarının geri dönüşlere açılması ve Türkiye’deki ekonomik koşulların yabancılar için de zorlaşmış olması yatmaktadır. Diğer bir neden Türkiye’deki (0-17 yaş) çocuk nüfusun hem sayısal (nominal) hem de toplam nüfus içindeki oranının giderek azalmasıdır.

UNICEF’in Türkiye için yazdığı “Ulusal Nüfus İçerisinde Okul Dışı Kalmış Çocuklara Yönelik Analiz Raporu”, Türkiye’de çocukların zorunlu eğitime erişiminin (ve zorunlu eğitimi bitirmesinin) önündeki engellere odaklanmaktadır. Rapor kapsamına, fakirlik, çocuk işçiliği, erken yaşta ve zorla evlendirme, zorbalık, kalite ve erişim sorunları, kültürel normlar ve dil gibi sıklıkla birbiriyle ilişkili olarak karşılaşılan birçok farklı etken dâhil edilmiştir. Ayrıca raporda her alanda karşılaşılabilen cinsiyet sorunları gibi önemli konular da vurgulanmaktadır. Raporun özet bölümünde şöyle denilmektedir: “Türkiye’deki okullaşmanın tüm seviyelerinde, okula kayıtlı olmayan veya düzenli olarak devam etmeyen kırılgan gruplar bulunmaktadır (UNICEF, 2012) (UNICEF, 2019a). Bu gruplar arasında engeli olan, çocuk işçiliğine maruz kalan, çocuk yaşta zorla evlendirilen ve kanunla ihtilaf halindeki çocuklar yer almaktadır. Ayrıca, 2011’den bu yana yaklaşık 4 milyon Suriyeli (ve diğer) mültecilerin yoğun göçü (okul çağındaki 1,2 milyondan biraz fazla çocuk (5-18) dâhil olmak üzere) Türkiye’deki tüm çocuklar için okullaşma durumunu etkilemiştir (UNICEF, 2019a)” (UNICEF, 2024, s. 16). UNICEF Raporunda çocukların zorunlu eğitim dışına çıkmalarına neden olarak gösterilen sorunların üst eğitim kademelerine çıkıldıkça arttığı söylenebilir. Raporda “kültürel normlar” şeklinde belirtilen engellerin içinde son yıllarda toplumun en uç noktalarına kadar yayılan tarikat, cemaat türü yapılanmaların etkisini de vurgulamak gerekir.

2012-2026 yılları arasında okul öncesi eğitim öğrenci sayısında %61,39’luk artışla, diğer eğitim kademelerine göre çok büyük bir sıçrama olduğu görülmektedir. Ancak, 2025-2026 EÖ yılında 1.739.723 olan okul öncesi öğrenci sayısı, çağ nüfusu* dikkate alındığında hala çok düşüktür. Okul öncesi eğitimde öğrenci sayılarında önemli bir artış olmasına rağmen 2025-2026 EÖ yılında okullaşma oranı %49,78’de kalmıştır. Bunun bir diğer göstergesi, aynı EÖ yılındaki 5.408.899 olan ilkokul öğrenci sayısının okul öncesi eğitim öğrenci sayısının üç katından fazla olmasıdır. Çünkü okul öncesi eğitim ve ilkokuldaki çağ nüfusu birbirinin devamı olma niteliği taşıyan nüfuslardır. Bu veriler okul öncesi eğitim çağ nüfusunun halâ yarısından fazlasının eğitime erişemediğini ya da eriştirilmediğini göstermektedir. Gelişmiş bir toplum olmak için, zorunlu eğitim kademelerinde olduğu gibi okul öncesi eğitimde de okullaşma oranının %100 olma zorunluluğu düşünüldüğünde, söz konusu büyük artışa rağmen bu konuda çok geride kalındığı açıktır.

İlkokul öğrenci sayısı, 2012-2013 EÖ yılında 5.593.910, 2024-2025 EÖ yılında 5.704.483, 2025-2026 EÖ yılında ise 5.408.899 olmuştur. İlkokuldaki öğrenci sayısı, 2012-2013 ile 2025-2026 EÖ yılları arasında 185.011 azalarak %3,31 oranında gerilemiştir. Burada dikkat çeken nokta, öğrenci sayısı 2024-2025 EÖ yılında 5.704.483’e çıkmışken 2025-2026 EÖ yılında yaklaşık 300.000 azalarak 2012-2013 EÖ yılının gerisine düşmesidir. Bu durum 2024-2025 ve 2025-2026 EÖ yılları arasında örgün eğitimdeki genel öğrenci sayısında gözlenen değişimle hemen hemen aynı olmuştur. İlkokul öğrenci sayılarının belirtilen 13 yıllık dönem arasında düşmesinin farklı nedenleri olabilir. Bu nedenlerden birisi Türkiye’de doğum sayılarının düşmesidir. Türkiye'nin nüfusu Aralık 2012 ve Aralık 2025 dönemi arasında 10.464.784 kişi ile %13,84 artmış olmasına rağmen doğum sayısı uzun süredir düşmekte, ortalama yaşam süresi de artmaktadır. Bu nedenle çocukların ve dolayısıyla okul çağındaki grupların toplam nüfus içindeki payı da gerilemektedir. Bu noktada, doğum sayılarındaki düşüşün altında yatan en önemli nedenlerin başında, toplumun geniş kesimleri için ağırlaşan ekonomik sorunların geldiği söylenebilir. Türkiye’de toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocukken, 2014 yılından itibaren aralıksız düşüş eğilimine girerek 2024 yılında 1,48 çocuk olarak gerçekleşmiş (TÜİK-a, 2025), 2025 yılında ise 895.374 canlı doğan bebek sayısıyla tarihin en düşük seviyesi olan 1,42 çocuğa inmiştir. Toplam doğurganlık 2017’den itibaren nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,10'un altında kalmaya devam etmiştir (TÜİK-b, 2025). Diğer yandan, Türkiye’de yeni doğmuş bir bireyin “doğuşta beklenen yaşam süresi” 2022-2024 döneminde 78,1 yılken, 2023-2025 döneminde 78,5’e (erkeklerde 75,9; kadınlarda 81,1 yıla) çıkmıştır (TÜİK-c, 2026).

Doğum sayılarına bağlı nüfus yapılarındaki değişim öğrenci sayılarındaki düşüşün demografik tarafını açıklar. Ancak öğrenci sayılarının düşmesine neden olan, Türkiye’deki yabancı uyruklu nüfusun bir bölümünün geriye dönmesi, yoksulluk, okula erişim sorunları, çocuk işçiliği, cemaat-tarikat türü yapılara yönelme, erken evlilik gibi başka etmenler de vardır. Ailelerin bir bölümünün, toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal koşulların dayattığı gerekçelerle çocuklarını resmi örgün eğitim kurumlarına göndermedikleri ya da gönderemedikleri bilinmektedir. Özellikle çocuk işçiliği ve erken evliliklerin ilkokul sonrası eğitim kademelerinde yoğunlaştığı görülmektedir.

Ortaokul öğrenci sayısı 2012-2013 EÖ yılında 5.566.986 iken 2025-2026 EÖ yılında 5.307.934 olarak kaydedilmiştir. Bu dönemde öğrenci sayısında 259.052 azalma meydana gelmiş, düşüş oranı %4,65 olmuştur. Ortaokul kademesinde de öğrenci sayıları açısından ilkokuldaki oranlara yakın bir gerileme görülmüştür. Ancak 2024-2025 ve 2025-2026 EÖ yılları arasındaki değişime bakıldığında, bu iki eğitim kademesi arasında birbirinin tersi bir eğilim gerçekleşmiştir. Söz konusu iki dönem arasında öğrenci sayısı, ilkokulda düşerken ortaokulda artmıştır. 2012-2013 ile 2025-2026 EÖ yılları arasındaki ortaokul öğrenci sayılarının düşüşü için de, aynı dönemde benzer eğilim gösteren ilkokul öğrenci sayılarındaki düşüş için yapılan değerlendirmelerin geçerli olduğu söylenebilir.

MESEM (Mesleki Eğitim Merkezleri) 2016 yılında, daha önce yaygın eğitim kurumu olan çıraklık eğitim merkezlerinin yerine açılmış ve ortaöğretim kurumları kapsamına alınmıştır. Bu nedenle ortaöğretim verileri için MESEM’in de içinde bulunduğu 2016-2017 EÖ yılı başlangıç olarak alınmıştır.

Tablodaki 2016-2017 ve 2025-2026 EÖ yılı verileri karşılaştırıldığında MESEM dâhil ortaöğretim öğrenci sayısı 602.218 azalarak %10,29 oranında gerilemiştir. Bu gerileme oranının aynı dönemdeki ilkokul ve ortaokul öğrenci sayılarındaki gerilemeden çok daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu noktada ilkokul ve ortaokul öğrenci sayılarındaki düşüş için söylenen nedenlerin çok daha yoğun şekilde ortaöğretimi etkilediği düşünülebilir. Doğum oranlarındaki düşüş seyrinin, ortaöğretim çağ nüfusunu ilkokul ve ortaokul kademelerine göre daha geç etkilediği düşünüldüğünde, ortaöğretimdeki öğrenci kaybının reel olarak daha fazla olduğu değerlendirilebilir. Ayrıca bu sayılara dâhil olan ve açıldıklarından itibaren büyük çabalarla beş kattan fazla büyütülen MESEM öğrenci sayılarının ortaöğretimdeki öğrenci kaybının boyutunu küçülttüğünü de belirtmek gerekir.

Türkiye’de son yıllarda ağırlaşan ekonomik sorunlar, özellikle yoksul ve geçim sıkıntısı çeken ailelerin çocuklarını, dört yıl boyunca haftada beş gün eğitim veren ortaöğretim kurumlarına gönderebilme olanaklarını zayıflatmıştır. Buna, öğrencilerin eğitim sistemi dışına çıkmalarına neden olan diğer faktörler de eklenince kaybın büyük olması kaçınılmaz olmuştur. Nitekim daha önce sözü edilen UNICEF Raporunda ortaöğretim kademesi için şu saptamalara yer verilmiştir: “İlk gözlem, okul dışı kalmışlık olgusunun Türkiye’deki 12 yıllık zorunlu eğitimin son dört yılında ön plana çıktığı yönündedir. Nicel ve nitel verilerden hem erkek hem de kız çocukların genellikle ortaokul sonuna kadar okula devam ettiği, ancak zorunlu eğitimin liseye denk gelen son dört yılına devamlarının çeşitli etkenler dolayısıyla veya bazen bu etkenlerin birkaçının birden etkisiyle mümkün olmadığı görülmektedir. Bu bağlamda öne çıkan bazı etkenler şunlardır: ebeveynlerin ve çocukların zorunlu eğitimle ilgili yanlış algıları; ortaokul seviyesinden sonra kız çocukların eğitimini engelleyebilen geleneksel/muhafazakâr cinsiyet normları; çocukların okul ve eğitimle ilişiğini kesen çocuk işçiliği gibi etkenler, çocuk yaşta, erken ve zorla evlilik ve ayrıca başta lise seviyesine geçiş aşaması olmak üzere okul arzı ile ilgili etkenler” (UNICEF, 2024, s.33). Ortaöğretimde, öğrenci sayılarındaki değişimin seyri ve 2025-2026 EÖ yılında %82,80’de kalan okullaşma oranı, UNICEF’in “okul dışı kalmışlık olgusunun Türkiye’deki 12 yıllık zorunlu eğitimin son dört yılında ön plana çıktığı” şeklindeki gözlemini doğrulamaktadır. Ortaöğretimde okullaşma oranının dışında kalan %17,20 oranındaki çağ nüfusu, yani 1 milyon civarında öğrenci zorunlu örgün eğitim dışındadır. UNICEF Raporunda da ortaya koyulan etkenlerin son yıllarda iktidarın politikalarıyla giderek daha yaygınlık kazandığı dikkate alındığında, özellikle ortaöğretim kademesinde öğrenci kayıplarının bundan sonra da artacağı öngörülebilir.

Genel (akademik) ortaöğretim öğrenci sayısı 2012-2013 EÖ yılında 2.725.972 iken 2024-2025 EÖ yılında 3.160.449’a ulaşmış ancak 2025-2026 EÖ yılında 3.046.666’ya gerilemiştir. Örgün eğitim genel, okul öncesi ve ilkokul kademelerinde olduğu gibi, genel (akademik) ortaöğretim kademesinde de, 2024-2025 EÖ yılında öğrenci sayısında zirveye ulaşılması ve sonra 2025-2026 EÖ yılında tekrar gerilemenin yaşanması dikkat çekicidir. Buna rağmen, 2012-2013 ve 2025-2026 döneminde, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve mesleki-teknik ortaöğretimde öğrenci sayılarında büyük düşüşler yaşanırken, genel (akademik) ortaöğretimdeki öğrenci sayısında 320.694 artış olmuştur.

Ortaöğretimde öğrenci sayısının son bir yılda büyük sayılabilecek oranlarda düşmesi sadece nüfus değişimleriyle açıklanabilecek bir durum değildir. Türkiye’de orta ve üst sosyo-ekonomik düzeye sahip aileler çocuklarını büyük çoğunlukla genel (akademik) ortaöğretime gönderirler. Bu nedenle genel (akademik) ortaöğretimde özel okul oranı da çok yüksektir. Bu durum dikkate alındığında, Türkiye’de son yıllarda daha çok çocuğun eğitim sistemi dışına çıkmasına neden olan, yoksulluk, ekonomik krizler, laik-bilimsel eğitim karşıtı yaklaşımlar ve mesleki-teknik eğitimin, özellikle de MESEM’lerin yaygınlaştırılmasına yönelik iktidar politikalarının, genel (akademik) ortaöğretime öğrenci gönderen aileler üzerinde çok fazla etkili olmadığı görülmektedir. Genel (akademik) ortaöğretim aynı zamanda üniversite eğitimine erişimin de bir bakıma zorunlu ya da en avantajlı ön basamağını oluşturmaktadır. 2012-2026 dönemi arasında örgün eğitimde, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim (toplam) ve MESEM dışındaki mesleki-teknik ortaöğretim öğrenci sayılarında büyük gerilemeler yaşanırken, genel (akademik) ortaöğretimde yükseliş görülmesi, nüfus değişimlerinden bağımsız olarak, sosyo-ekonomik zorluklar, yaygın yoksulluk, çocuk işçiliği ve laik-bilimsel eğitim karşıtı yaklaşımların, çocukların sistem dışına çıkmalarına neden olan faktörlerin başında geldiğini kanıtlar niteliktedir.

MESEM’ler 2016 yılında, daha önce “çıraklık eğitim merkezleri” olan okulların yerine açılmış, örgün mesleki ve teknik ortaöğretim (MTO) kapsamına alınmıştır. MESEM dâhil MTO öğrenci sayılarına bakıldığında, 2016-2017 EÖ yılında öğrenci sayısı 2.068.212, 2025-2026 EÖ yılında ise 1.736.473’tür. Bu dönemde MTO öğrenci sayısı 331.739 azalarak %16,04 gibi büyük bir kayıp yaşamıştır. MTO öğrenci sayılarından MESEM’ler çıkarıldığında bu kaybın çok daha büyük boyutlarda olduğu görülmektedir. MESEM’lerin henüz açılmadığı 2012-2013 EÖ yılında mesleki-teknik liselerde 2.269.651 öğrenci varken bu sayı 2025-2026 EÖ yılında 1.025.455 kayıpla yani %45,18 düşüşle 1.244.196’ya inmiştir. MESEM hariç MTO’da (mesleki-teknik liselerde) 13 yıl gibi nispeten kısa bir sürede öğrenci sayısının neredeyse yarı yarıya azalması çok dikkate değer bir gelişmedir. 2025-2026 EÖ yılında, MESEM dâhil MTO öğrencilerinin tüm ortaöğretim öğrencileri içindeki payı %33,08; MESEM hariç MTO’nun (mesleki teknik liselerin) payı ise %23,70 olmuştur.

Türkiye’de hep olageldiği gibi MTO’nun öğrenci kaynağını çok büyük çoğunlukla düşük sosyo-ekonomik olanaklara sahip aileler oluşturmaktadır. MESEM dışındaki MTO öğrencileri sayısındaki keskin düşüş, önceki yıllarda mesleki-teknik liselerde dört yıl boyunca çocuklarının eğitim masraflarını nispeten karşılama gücüne sahip olan ailelerin çok büyük bölümünün, son yıllarda bu gücü kaybettiğini göstermektedir. Buradan, giderek yoksullaşan ailelerin bir kısmının çocuklarını MESEM’lere, diğer ağırlıklı bölümünün ise doğrudan eğitim sistemi dışında iş yaşamına gönderdikleri anlaşılmaktadır. Bu kapsamdaki bazı öğrencilerin üniversiteye girme motivasyonuyla genel (akademik) ortaöğretime yöneldiği düşünülebilir. Ancak bu sayının çok yüksek olması mümkün görünmemektedir. MESEM’lerdeki öğrenci sayısının 2016-2017 ve 2025-2026 EÖ yılları arasında 5 kattan fazla artarak 500.000’ne dayanması, MTO öğrencilerinin önemli bir bölümünün buraya aktığını göstermektedir. Sermayenin ve onun temsilcisi iktidarın, MESEM’ler dışındaki MTO öğrenci sayılarını da arttırmaya yönelik politikalarının işe yaramadığı ya da bu politikalardan büyük ölçüde vazgeçtikleri anlaşılmaktadır. Zaten son dönemlerde bazı sermaye ve iktidar çevreleri, acil, ucuz ve örgütsüz işgücü talebiyle, 4 yıl süren mesleki-teknik lisenin çok uzun olduğunu, bu sürenin ya kısaltılmasını ya da mesleki-teknik lise öğrencilerinin MESEM’lerde olduğu gibi 4 yıl boyunca işyerlerine gönderilmesi gerektiğini yüksek sele dile getirmeye başlamışlardır. Bu yaklaşım, MESEM’lerdeki gibi çocuk işçiliğini MTO’nun tüm kurumlarına yaygınlaştırma ve MTO’yu bütünüyle MESEM’leştirme niyetini içermektedir. Bunun da ötesinde, MTO için potansiyel öğrenci kaynağını oluşturan ancak çeşitli nedenlerle örgün eğitim sisteminden tamamen çıkmış çocukların büyük bir bölümü, esnaf dükkânlarında, fabrikalarda, atölyelerde, sanayi sitelerinde, otellerde, tarlalarda kısaca her iş kolunda, ucuz, kayıt dışı, örgütsüz ve savunmasız çocuk işgücü haline getirilmiştir. İş yaşamına dâhil olmayan kimi çocuklar ise “sokaklara” ya da resmi eğitim sistemine paralel yapılara dâhil olmuştur. MESEM’ler zaten “çocuk işçiliğinin kurumsal merkezleri olarak” öğrencileri sermayenin çocuk işçi kaynağı haline getirmiştir. Türkiye sermayesi, büyük ölçüde, Fordist, katma değeri düşük mal ve hizmet üretim dokusuna sahip olduğu için nitelikli işgücüne çok fazla ihtiyaç duymamakta, düşük eğitimli yetişkin ve çocuk işçileri üretime dâhil etmekte bir sakınca görmemektedir. Öğrenci sayıları bağlamında, genel (akademik) ortaöğretimde yaşanmayan çöküşün MESEM’ler dışındaki mesleki-teknik liselerde radikal şekilde yaşanıyor olması, eğitime erişim ve eğitim talebinin sınıfsal bir nitelik taşıdığını, aynı zamanda sosyo-ekonomik-politik koşullarla ne kadar yakından ilişkili olduğunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır.

02.12.2016 tarih ve 6764 sayılı Kanunla, daha önce yaygın eğitim kurumları olarak faaliyet gösteren “çıraklık eğitim merkezleri” MESEM’lere dönüştürülmüş aynı zamanda, zorunlu, dört yıllık, örgün mesleki ve teknik ortaöğretim kapsamına alınmıştır. 2020 yılında yapılan ek düzenlemelerle MESEM öğrencilerine, fark derslerini tamamlamak koşuluyla mesleki-teknik Anadolu Lisesi diploması alma olanağı tanınmıştır. 3308 sayılı Kanuna, MESEM’lerde öğrenim gören, 9., 10. ve 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin “en az” % 30’u, kalfalık yeterliğini kazanan 12. sınıf öğrencilerine ise asgari ücretin “en az” % 50’si kadar ücret ödenmesi hükmü eklenmiştir. MESEM öğrencilerine ödenen “en az ücretin” tamamı devlet katkısı kapsamında işletmelere geri ödenmektedir. Ayrıca eğitime devam eden MESEM öğrencileri hakkında, iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası hükümleri uygulanmakta, öğrencilerin sigorta primleri asgari ücretin %50’si üzerinden yine Devlet tarafından karşılanmaktadır. Görüldüğü gibi işletmelerde çalıştırılan MESEM öğrencilerinin ücretleri ve sigorta primleri Devlet tarafından yani kamu kaynaklarıyla ödenmekte, patronlara bedava çocuk işgücü kaynağı sunulmaktadır. MESEM öğrencileri haftanın sadece 1 günü okula gitmekte diğer 4 işgününde -çoğu zaman hafta sonlarında da- işletmelerde çalıştırılmaktadır. İktidar sermayenin baskısıyla MESEM öğrencilerinin sayısını arttırmak için büyük çaba harcamaktadır. Ücret ve sigorta prim ödemelerinin patronların sırtından alınıp kamuya yüklenmesi bunun en önemli adımlarından biridir. Giderek daha fazla patron bedava işgücünden yararlanmak istemektedir. Son yıllarda yaşanan ağır ekonomik krizler, hayat pahalılığı, normal örgün öğretim kurumlarındaki okul masraflarının yüksekliği ve toplumun geneline hızla yayılan yoksullaşma nedeniyle, asgari ücretin %30’una bile muhtaç olan geniş yoksul kesimlerin çocukları için MESEM’ler adeta zorunlu bir seçenek haline getirilmiştir. Yaratılan ağır sosyo-ekonomik koşullar ve sunulan teşvikler nedeniyle, ortaokulu bitiren ya da ortaöğretim kademesine devam eden öğrencilerden MESEM’lere geçenlerin sayısı hızla artmıştır. Tablodaki öğrenci sayılarının değişimi bunu göstermektedir.

2016-2017 EÖ yılında 95.667 olan MESEM öğrenci sayısı hızla artarak 2025-2026 EÖ yılında 492.277’ye yükselmiştir. Belirtilen dönemde öğrenci sayısındaki artış 5 katın üzerinde bir artışla %414,57 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış oranı diğer okul türleriyle karşılaştırılamayacak kadar yüksektir. Bu durum, AKP iktidarının, yarattığı toplumsal ve ekonomik yıkım üzerine inşa ettiği MESEM politikalarında “gayet başarılı” olduğunu göstermektedir. Toplumsal ve ekonomik yıkım, yaklaşık 500.000 öğrenciyle çocuk işçiliğini “kurumsallaştıran” MESEM’lerin dışındaki milyonlarca çocuk ve genci de çocuk işçiliğine mahkûm etmiştir.

MEB’in yayınladığı 2025-2026 örgün eğitim istatistiklerinde imam hatip lisesi ve imam hatip ortaokullarında özel okul bulunmamaktadır (MEB-SGB-d, 2026). 14/2/2007 tarih ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre, askerî okullar, emniyet teşkilâtına bağlı okullar ve din eğitimi-öğretimi yapan kurumların aynı veya benzeri özel öğretim kurumları açılamamaktadır.

İmam hatip liselerinde öğrenci sayıları 2012-2013 ve 2025-2026 EÖ yılları arasında dalgalı bir seyir izlemiş, 2016-2017 EÖ yılından sonra düşüşe geçmiştir. 2012-2013 EÖ yılında 380.771 olan öğrenci sayısı 2016-2017 EÖ yılında büyük bir çıkış sergileyerek 645.318’e ulaşmış ancak sonrasında düşerek 2025-2026 EÖ yılında 464.613’e gerilemiştir. 2025-2026 EÖ yılında ortaöğretimde [genel+MTO (MESEM dâhil)+imam hatip] 5.247.752 olan öğrenci sayısının içindeki imam hatip liselerinin payı %8,85 olmuştur. Bu noktada toplumun bir bölümünün, üniversiteye girme, gelecek hedefleri, dünya görüşleri gibi gerekçelerle, bir bölümünün ise erken yaşta işe başlamayı zorunlu kılan koşullar, bir “meslek edinerek” yaşama tutunma öncelikleri gibi nedenlerle din öğretimine yönelmedikleri değerlendirilebilir.

Sonuç

TÜİK’e göre, 31 Aralık 2012 tarihinde 75.627.384 olan Türkiye nüfusu, doğum oranları azalıyor olsa da 31 Aralık 2025 yılında %13,84’lük artışla 86.092.168 olmuştur. 31 Aralık 2012’de 22.692.174 olan (0-17 yaş) grubundaki çocuk nüfus, 31 Aralık 2025’te 1.316.244 (%5,80) azalarak 21.375.930’a düşmüştür. 2012 yılında toplam nüfus içinde %30,0 paya sahip olan (0-17 yaş) grubunun 2025 yılındaki payı %24,8’e gerilemiştir. 31 Aralık 2025 tarihinde, Türkiye nüfusu içinde (5-17 yaş) grubundaki nüfusun oranı, 16.519.370 kişiyle %19,19’dur. Geçici koruma statüsündekiler (Suriyeliler vd.) ile düzensiz ve kayıt dışı göçmenler TÜİK’in resmi nüfus istatistiklerine dâhil edilmemektedir.

Türkiye’de resmi olarak, Eylül 2024’te 4.270.933, Eylül 2025’te ise 3.790.278 yabancı uyruklu nüfus olduğu belirtilmiştir. Yabancı uyruklu nüfus 2024-2025 arasında 480.655 azalmıştır. 2025 yılında eğitim çağındaki (5-17 yaş) yabancı uyruklu nüfus 1.032.321’dir. Eğitim-Öğretime dâhil edilmiş eğitim çağındaki yabancı nüfus (5-17 yaş) ise 821.545’tir. Bu durumda eğitim sistemi dışında kalan yabancı uyruklu (5-17 yaş) çocuk sayısı 210.776’dır. Yabancı uyruklu çocukların tamamının eğitim sistemine dâhil edilmemiş olması, toplumsal açıdan büyük sorunlara yol açabilecek bir risk faktörüne dönüşmüştür.

Türkiye’de 2012-2013 ve 2025-2026 EÖ yılları arasındaki dönemde örgün eğitim kurumlarındaki öğrenci sayıları açısından, eğitim kademesi ve okul türlerine göre, kimilerinde artış kimilerinde ise düşüş yönünde farklı değişimler görülmüştür.

Türkiye’de örgün eğitimde açık öğretim dâhil genel toplam öğrenci sayısı, 2012-2013 EÖ yılında 17.234.452 iken, 2025-2026 EÖ yılında 17.704.308’e çıkmıştır. Artış oranı %2,73’tür. Bu %2,73’lük artış oranının, doğum oranları düşmekle birlikte, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2025 döneminde %13,84 artan Türkiye nüfusu dikkate alındığında düşük kaldığı değerlendirilebilir.

Okul öncesi eğitimde öğrenci sayısı 2012-2013 EÖ yılında 1.077.933; 2025-2026 EÖ yılında 1.739.723 olmuştur. Okul öncesi öğrenci sayısında %61,39’luk büyük bir artış sağlanmasına rağmen 2025-2026 EÖ yılında okullaşma oranı %49,78 ile hala çok düşüktür.

2012-2013 EÖ yılında 5.593.910 olan ilkokul öğrenci sayısı 2025-2026 EÖ yılında 5.408.899’a düşmüştür. Düşüş oranı %3,31’dir. 2025-2026 EÖ yılında ilkokul okullaşma oranı %95,11’dir. Bu durumda ilkokul çağ nüfusunun %4,89’u zorunlu örgün eğitim dışındadır. Doğum oranlarının azalması belli ölçülerde ilkokul öğrenci sayılarının gerilemesinin demografik tarafını açıklar. Ancak öğrenci sayıları ve okullaşma oranlarının düşmesindeki en önemli faktörlerin başında, yoksulluk, okula erişim sorunları, çocuk işçiliği, cemaat-tarikat gibi yapılara yönelme gibi toplumsal ve ekonomik sorunlar gelir.

Ortaokul öğrenci sayısı 2012-2013 EÖ yılında 5.566.986 iken 2025-2026 EÖ yılında 5.307.934 olmuştur. Düşüş oranı %4,65’tir. 2025-2026 EÖ yılında %90,37 olan okullaşma oranı, ortaokul çağ nüfusunun %9.64’ünün eğitim sistemi dışında olduğunu gösterir. Belirtilen iki dönemde ortaokul öğrenci sayılarında ilkokul öğrenci sayılarındaki düşüş oranlarına benzer bir düşüş gerçekleşmiştir. Ortaokul için bu düşüşün gerekçeleri olarak, ilkokul için söylenen gerekçelerle birlikte erken evlendirmeden de söz edilebilir.

Ortaöğretimde [genel+MTO (MESEM dâhil)+imam hatip] öğrenci sayısı MESEM’lerin örgün ortaöğretime dâhil edildiği 2016-2017 EÖ yılında 5.849.970, 2025-2026 EÖ yılında ise 5.247.752 olmuştur. Ortaöğretim bu dönemde öğrenci sayısında 602.218 kayıpla %10,29 düşüş yaşamıştır. Ortaöğretimle karşılaştırma yapabilmek için, aynı dönemde yani 2016-2017 ve 2025-2026 EÖ yılları arasındaki ilkokul ve ortaokuldaki düşüş oranlarına bakıldığında bu oranlar sırasıyla %8,78 ve %4,44 olmuştur. Ortaöğretimdeki düşüş oranı, ortaöğretimin ön aşamasını oluşturan ortaokula göre iki kattan fazla gerçekleşmiştir. 2025-2026 EÖ yılında ortaöğretimde okullaşma oranı %82,80’dir. Bu orana göre ortaöğretim çağ nüfusunun %17,20’si zorunlu örgün eğitim dışındadır.

Genel (akademik) ortaöğretimde 2012-2013 EÖ yılında 2.725.972 olan öğrenci sayısı 2025-2026 EÖ yılında 3.046.666’ya çıkmış, artış oranı %11,76 olmuştur. Ortaöğretimin toplam öğrenci sayısında 2016-2017 ve 2025-2026 EÖ yılları arasında %10,29 düşüş yaşanırken, genel (akademik) ortaöğretimde tam tersine düzenli artış görülmüştür. Bu durum ortaöğretimdeki öğrenci kaybının, MESEM dışındaki mesleki-teknik ve imam hatip liselerinde olduğunu göstermektedir.

Mesleki ve teknik ortaöğretimde MESEM dâhil öğrenci sayısı 2016-2017 EÖ yılında 2.068.212 iken 2025-2026 EÖ yılında 1.736.473’e düşmüştür. Düşüş oranı %16,04’tür. Aynı dönem için MESEM hariç MTO (mesleki-teknik lise) öğrenci sayıları sırasıyla, 1.972.545 ve 1.025.455 olmuştur. Bu durumda düşüş oranı %45,18’dir. MTO’da öğrenci sayısının, MESEM’lere rağmen büyük oranda düştüğü, MESEM’ler hesaba katılmadığında ise neredeyse yarı yarıya azaldığı görülmektedir. Bu durum mesleki-teknik liselerde çok büyük ölçüde öğrenci kaybının yaşandığını göstermektedir. 2025-2026 EÖ yılında mesleki ve teknik ortaöğretimin toplam ortaöğretim içindeki payı, MESEM dâhil %33,09, MESEM hariç %23,70’tir.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre din öğretiminde özel okul açılamamaktadır. 2012-2013 EÖ yılında 380.771 olan imam hatip lisesi (resmi) öğrenci sayısı, 2016-2017 EÖ yılında büyük sıçrama yaparak 645.318’e çıkmış ancak 2025-2026 EÖ yılında 464.613’e düşmüştür. İmam hatip lisesi öğrenci sayılarında, iktidarın din öğretimine yönelik tüm destekleyici politikalarına rağmen son dönemdeki gerileme dikkat çekicidir. Bu sonucun ortaya çıkmasında, çocuk işçiliğini arttıran koşullar, öğrencilerin bir meslek edinme ya da üniversiteyi kazanma kaygıları ve toplumun bir bölümünün din öğretimine mesafeli yaklaşımları ana nedenler olarak gösterilebilir.

2012-2013 EÖ yılında örgün eğitimde, "4+4+4" olarak bilinen parçalı ve 12 yıl zorunlu eğitime dayalı modele geçildikten sonra, öğrenci sayıları açısından, tüm eğitim kademe ve okul türlerinde nüfus değişimlerine paralel bir değişimin olmadığı görülmektedir. 2012-2013 EÖ yılında uygulamaya koyulan yeni düzenlemeyle 8 yıllık kesintisiz zorunlu temel eğitim, ilkokul 4 ve ortaokul 4 yıl olmak üzere ikiye bölünmüştür. Bu düzenlemeyle imam hatip ortaokulları ve meslek ortaokullarının yeniden açılmasının zemini hazırlanmıştır. Burada, din ve meslek eğitimini daha küçük yaşlara çekmenin hedeflendiği açıkça görülmektedir. Nitekim imam hatip ortaokullarındaki öğrenci sayısı 2025-2026 EÖ yılında 691.114’e ulaşmıştır. 2024 yılında açılmaya başlanan meslek ortaokullarındaki öğrenci sayısı ise 2025-2026 EÖ yılında 556’dır (MEB-SGB-d, 2026).

İstatistiki veriler, 2012-2013 EÖ yılında uygulamaya koyulan 12 yıl zorunlu, “4+4+4” modelinin bugün öğrenci sayıları açısından örgün eğitimde yarattığı tabloyu açıkça ortaya koymaktadır. 2012-2013 EÖ yılında, “4+4+4 modeliyle 8 yıllık zorunlu eğitimi 12 yıla çıkarıyoruz” diye propaganda yapan iktidar ve Devlet organları bugün, örgün eğitimde özellikle bazı kademe ve okul türlerinde yaşanan büyük öğrenci kayıpları için önlem almamakta, eğitim sistemi dışına çıkan çocukların tekrar sisteme döndürülmeleri için görünür bir toplumsal, ekonomik, idari ve adli süreç yürütmemektedir. Hatta bazı sermaye temsilcileri ve kimi yetkililer, mevcut iktidarın uygulamaya soktuğu 12 yıl zorunlu eğitim için, “bu süre uzun” diyerek konuyu tartışmaya açmışlardır. Her çocuk için zorunlu eğitimi sağlamak ve eğitime katılım önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmak zorunda olan iktidar ve devlet, Anayasanın ve yasaların kendilerine verdiği bu görevi yerine getirmek bir yana, zorunlu eğitimin fiilen ortadan kalkmasına neden olan tüm koşulları yaratmıştır. Sokaklarda ve her türlü işyerinde okula gitmemiş ya da örgün eğitimden ayrılmış çocukları görmek olağan hale gelmiştir. Adli ve idari organlar bu çocukların peşine düşmemektedir. Örgün eğitim çağındaki milyonlarca çocuk sokaklara ya da çocuk işçiliğine mahkûm bırakılmıştır. Türkiye’de bugün 12 yıllık zorunlu eğitim fiilen ortadan kalkmıştır. Son okullaşma oranları, zorunlu eğitimin çağ nüfusunun tümü için tam olarak sağlanamadığını ya da sağlanmadığını açıkça göstermektedir. Türkiye’de 2025-2026 EÖ yılında okullaşma oranları, okul öncesi eğitimde %49,78; ilkokulda %95,11; ortaokulda %90,37; ortaöğretimde ise %82,80’dir. Bu oranlar çağ nüfusunun, ilkokulda %4,89; ortaokulda %9,73 ve ortaöğretimde %17,20’sinin zorunlu olmasına rağmen örgün eğitim dışında olduğunu göstermektedir. Örgün eğitimde ortaokul ve üstü kademelerde devreye sokulan açık öğretim uygulaması da çocukların bir bakıma fiilen sistem dışına çıkmasına neden olmaktadır. MEB verilerine göre 2025-2026 EÖ yılında toplam örgün eğitime kayıtlı öğrenciler içindeki açık öğretim öğrenci sayısı 1.051.493’tür (MEB, SGB-b, 2026). MESEM’lerde kayıtlı 492.277 öğrenci ise sadece 1 gün okula gitmektedir. Öğrencilerin, akranlarıyla, öğretmenleriyle ve diğer eğitim uzmanlarıyla yüz yüze gördükleri örgün eğitimin pedagojik açıdan çok büyük avantajlarının olduğu bilimsel bir gerçektir. Eğitim ağırlıklı olarak, insanın ve toplumun doğası gereği karşılıklı ve yüz yüze ilişkilere dayanır. Uzaktan iletişimin eğitimdeki etkililik düzeyi oldukça sınırlıdır. Açık öğretim ortaokul düzeyine kadar indirilmiştir. Hem ortaokul (10-13 yaş) hem de ortaöğretim (14-17 yaş) grubundaki çocukların açık öğretim derslerini düzenli takip etmede yetişkinler gibi yeterli bilinç ve öz disipline sahip olmaları beklenemez. Ayrıca açık öğretim, internet, tablet, bilgisayar gibi teknik olanaklar ile ayrı oda gibi fiziki ortamlar gerektirir. Türkiye’de çocukların büyük bir bölümünün bu olanaklara erişme şansı yoktur. 2020 yılında covid salgını döneminde zorunlu olarak yapılan -bazı kesimler için ise çeşitli yoksunluklar nedeniyle hiç yapılamayan- uzaktan eğitimlerin, sadece birkaç yılda bile, üniversiteler dâhil eğitim sistemi ve bireyler üzerinde ne kadar büyük hasar yarattığı açıkça görülmüştür. Açık öğretim ve MESEM’lere kayıtlı 1,5 milyonun üzerindeki öğrencinin, örgün öğrenci statüsüne sahip olsalar da yüz yüze örgün eğitim olanaklarından yoksun olması, ülkemiz ve çocuklarımız açısından telafisi mümkün olmayan büyük kayıplara yol açmaktadır. Bu yönüyle gerçek yani fiili okullaşma oranları çok daha düşüktür. Çocuk işçiliğini “kurumsallaştıran” MESEM’lerdeki öğrenciler gibi açık öğretime kayıtlı öğrencilerin de önemli bir bölümünün, evlerde, işyerlerinde, tarım alanlarında çocuk işçi olarak çalıştırıldıkları görülmektedir. Okullaşma oranlarının okul öncesi ve zorunlu 12 yıllık eğitimde %100 olmaması ve MESEM’le birlikte zorunlu eğitimde açık öğretim uygulaması, yoksulluğun, ekonomik sıkıntıların giderek derinleştiği ülkemizde kaçınılmaz olarak çocuk işçiliğinin ve örgün eğitime paralel yapılanmaların önünü açmaktadır.

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*Dr. Emekli Öğretim Üyesi

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