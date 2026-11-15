Putin, Trump ve Şi’nin ‘üçlü zirve’si kesinleşti

Çin’in ev sahipliğinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nde ABD, Rusya ve Çin devlet başkanları üçlü zirvede buluşacak.

17-19 Kasım tarihlerinde Şıncın kentinde düzenlenecek zirveye ev sahibi Çin'in Devlet Başkanı Şi Cinping'in yanı sıra Avustralya, Kanada, Şili, Endonezya, Güney Kore, Malezya, Meksika, Rusya, Tayland ve Vietnam'dan devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı açıklandı.

Öte yandan, APEC marjında Çin Devlet Başkanı Şi'nin ev sahipliğinde ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılacağı üçlü bir zirve toplantısı gerçekleştirilecek.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Wales, dün yaptığı açıklamada, Trump'ın gelecek hafta Filipinler ve Çin'i ziyaret edeceğini, ziyaretinin ikinci ayağında Şi ve Putin ile üçlü bir görüşme gerçekleştireceğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da dün yaptığı açıklamada, Putin'in, Çin ve ABD liderleri ile 19 Kasım'da üçlü görüşme yapacağını duyurdu.

Ayrıca Trump ile Şi'nin 20 Kasım'da ikili zirvede bir araya gelmesi bekleniyor.

Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, ilk zirvesini 1989 yılında toplamıştı. Çin daha önce 2001'de Şanghay ve 2014'te Pekin'de düzenlenen zirvelere ev sahipliği yapmıştı.

Trump Çin'i nükleer anlaşmanın tarafı yapmak istiyor

ABD ile Rusya arasındaki son nükleer silah kontrol anlaşması olan New START (Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması), 5 Şubat 2026 itibarıyla resmen sona ermişti. Rusya'nın anlaşmanın süresinin uzatılması çağrısını reddeden ABD, Çin’in de dahil olduğu üçlü bir anlaşma için ısrar ediyor.

Pekin ise ABD ve Rusya’nın her birinin 5 binden fazla nükleer savaş başlığı bulunurken, Çin'in yaklaşık 500 başlığı olduğunu belirterek Washington ve Moskova'yla aynı kısıtlamalara tabi tutulmak istemiyor.

Öte yandan zirvenin gündeminin ne olduğuna dair belirsizlik halen sürüyor.

Çin'den ise üçlü zirveye dair henüz bir açıklama yapılmış değil.

Ukrayna ve İran başlıklarının yer alıp almayacağı da belirsizliğini korurken, programda Putin ile Trump’ın ikili bir görüşmesi bulunmuyor. Ancak Putin'in danışmanı Yuriy Uşakov "Ukrayna kaçınılmaz bir şekilde gündeme gelecektir" dedi.

Trump ise Ukrayna'nın gündemde olduğunu reddederek, "Nükleer silahları ve nükleer silahsızlanmayı görüşmek için bir araya gelebiliriz" ifadesini kullandı.

Zelenskiy'in 'Yalta' benzetmesi...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Çin’deki üçlü zirve olasılığına dair geçen ay yaptığı bir açıklamada "Bunun Yalta İki, Üç ya da Dört olmasını, nüfuzun basitçe yeniden dağıtıldığı bir düzen ortaya çıkmasını kesinlikle istemiyorum" ifadesini kullanmıştı.

Zelenskiy’in atıfta bulunduğu Yalta Konferansı 2. Dünya Savaşı’nın sonuna yaklaşıldığı bir dönemde 4-11 Şubat 1945’te SSCB’ye bağlı Kırım’daki Yalta kentinde toplanmıştı. ABD Başkanı Franklin Delano Roosevelt, İngiltere Başbakanı Winston Churchill ve Sovyet lider Josef Stalin’in heyetlerinin beraber katıldığı konferansta savaşın ardından Almanya’nın, Avrupa ülkelerinin durumu ve Avrupa’da savaşın ardından Pasifik Cephesinde atılacak adımlar tartışılmıştı.

Konferansta alınan kararlardan biri olan Nazilerden arındırma siyasetinin batılı müttefikler tarafından nasıl kağıt üzerinde uygulandığını soL'dan Ogün Eratalay "İki kutuplu dünyaya açılan kapı: Yalta Konferansı’nı hatırlarken…" başlıklı yazısında kaleme almıştı.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.