Portekiz'deki Avante Festivali 50. yılında: ‘Geçmişin kutlaması değil, geleceğin ilanı’

Portekiz Komünist Partisi’nin (PCP) geleneksel büyük buluşması Avante Festivali’nin 50’ncisi, 4-6 Eylül tarihlerinde Lizbon yakınlarındaki Quinta da Atalaia’da gerçekleştirildi. İlk kez 1976 yılında düzenlenen ve zaman içinde Portekiz’in en büyük siyasi ve kültürel etkinliklerinden biri haline gelen festival, üç gün boyunca binlerce kişiyi ağırladı.

Festival alanında konserler, tiyatro ve sinema gösterimleri, sergiler, kitap buluşmaları, spor ve bilim etkinliklerinin yanı sıra Portekiz’in ve dünyanın gündemindeki siyasi başlıkların ele alındığı çok sayıda panel ve toplantı düzenlendi. "25 Nisan", "1 Mayıs" ve "Barış" adlı üç ana sahnede Portekiz’den ve farklı ülkelerden sanatçılar yer alırken, Filistin ve Küba halklarıyla dayanışma da festival programının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Filistinli grup 47Soul’un konseri Filistin halkıyla, Talismán’ın konseri ise Küba halkıyla dayanışma buluşmasına dönüştü.

Festivalin önemli bölümlerinden biri olan uluslararası alan, bu yıl da dünyanın farklı bölgelerinden komünist partileri ve ilerici örgütleri bir araya getirdi. Parti ve örgütlerin açtığı stantların yanı sıra düzenlenen toplantı ve dayanışma etkinliklerinde farklı ülkelerde sürdürülen mücadeleler, emperyalist saldırganlık, savaş tehdidi ve uluslararası dayanışmanın önemi tartışıldı.

Festivalde TKP standı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) de festivale bir heyetle katılarak uluslararası alanda yerini aldı.

Üç gün boyunca dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda ziyaretçinin uğradığı stantta Türkiye’deki güncel gelişmeler ve TKP’nin çalışmaları üzerine sohbetler gerçekleştirildi. Çözüm sürecindeki gelişmeler ve TKP’nin yaklaşımı da ziyaretçilerin merak ettiği ve görüş alışverişinde bulunduğu başlıklar arasında yer aldı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın Devrim kitabının İngilizce çevirisi ve TKP’nin son dönemde yaptığı açıklamalardan oluşan seçki stantta en çok ilgi gören yayınlar arasında yer aldı. TKP standı üç gün boyunca farklı ülkelerden komünistlerin ve festival ziyaretçilerinin buluştuğu noktalardan biri oldu.

Ortadoğu ve barış tartışıldı

Festivalin uluslararası programı kapsamında “Ortadoğu ve Barış” başlığıyla düzenlenen oturumda TKP’nin yanı sıra İran Tudeh Partisi ve Lübnan Komünist Partisi temsilcileri de konuşma yaptı. TKP adına yapılan konuşmada çözüm süreci, Ortadoğu’daki siyasi gelişmeler ve bölgesel dinamiklerle birlikte değerlendirildi. Silahlı çatışmanın sona ermesinin olumlu olduğu vurgulanırken, sürecin emperyalist müdahalelerden ve bölgedeki güç mücadelelerinden bağımsız düşünülemeyeceğine dikkat çekildi. Bu bağlamda Yeni Osmanlıcı politikalar ile Türk-Kürt-Arap ittifakı söylemine dikkat çekilirken, etnik, dini ve mezhepsel ayrımların karşısına emekçilerin ortak sınıfsal mücadelesinin konulması gerektiği ifade edildi.

Festival kapsamında PCP Uluslararası Bürosu’nun yönetiminde, festivale katılan komünist partiler ve ilerici örgütlerin temsilcilerinin yer aldığı ortak bir toplantı da gerçekleştirildi. Farklı ülkelerden temsilcilerin kendi ülkelerinde ve bölgelerinde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini paylaştıkları toplantıda, emperyalist saldırganlığın dünya halkları açısından yarattığı sorun ve tehditlere dikkat çekildi. Savaşların ve militarizmin yaygınlaştığı, halklara yönelik ekonomik ve siyasi saldırıların ağırlaştığı koşullarda enternasyonal dayanışmanın taşıdığı önemin giderek arttığı vurgulandı.

İşçi mücadelesi festival kürsüsünde

Festivalin siyasi gündeminde Portekiz’deki işçi sınıfı mücadelesi de önemli bir yer tuttu. Kapanış mitinginde konuşan PCP Genel Sekreteri Paulo Raimundo, hükümetin çalışma yaşamına yönelik düzenleme paketinin 330 güne yayılan eylemler ve iki genel grevin ardından geri çekilmesini işçi sınıfının örgütlü mücadelesinin bir kazanımı olarak değerlendirdi.

Raimundo, ücretlerin yükseltilmesi, güvencesiz ve sahte serbest çalışma sözleşmelerine son verilmesi, haftalık çalışma süresinin 35 saate indirilmesi ve emeklilik haklarının korunması çağrısında bulundu. Konuşmasında göçmen işçilere de değinen Raimundo, “Göçmen işçiler saygıyı, onuru ve hakları hak ediyor” diyerek ırkçı ve yabancı düşmanı siyasete karşı mücadele çağrısı yaptı.

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‘Geçmişe dönük bir kutlama değil’

Avante Festivali’nin 50. yıl kapanışında Raimundo, festivalin yalnızca kültürel bir buluşma olmadığını; barışın, kardeşliğin, halklar arasındaki dostluğun ve kolektif mücadelenin bir ifadesi olduğunu söyledi.

Dünyada nefretin, şiddetin, ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının körüklendiğine dikkat çeken Raimundo, festivalin buna karşı dayanışmayı ve halkların dostluğunu büyüttüğünü belirtti. Avante Festivali’nin Portekiz’de kuşaklar boyunca kültür, sanat ve Nisan Devrimi’nin değerleri üzerinde iz bıraktığını söyleyen Raimundo, 50. yıl buluşmasının “geçmişe dönük bir kutlama değil, inşa etmek istediğimiz geleceğin ilanı” olduğunu vurguladı.

Binlerce gönüllünün aylar süren ortak emeğiyle kurulan Avante Festivali, 50. yılında da kültür, sanat ve siyaseti işçi sınıfı mücadelesi ve enternasyonal dayanışmayla buluşturan kitlesel bir buluşma olarak sona erdi.

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