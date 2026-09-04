‘Komünistliğin ne lüzumu var?’: Kemal Okuyan ile söyleşi kitabı yakında raflarda

Kırmızı Kedi Yayınevi, siyaset ve basın dünyasının dikkat çeken yeni bir çalışmasını duyurdu.

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Gazeteci Barış Terkoğlu’nun sorularını yönelttiği, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın yanıtladığı "Kemal Okuyan ile Söyleşi: Komünistliğin Ne Lüzumu Var?" adlı kitap yakında raflarda olacak.

Yayınevi tarafından yapılan açıklamada, kitabın içeriğinin siyasi literatürdeki alışılagelmiş kalıplara meydan okuduğu vurgulandı. Çalışmanın "basmakalıp yaklaşımlara ve yerleşik kabullere" karşı bir itiraz niteliği taşıdığı belirtilerek, eserin okurda "insanlığın eşitlik şarkısına inanç tazeleyen" bir muhtevaya sahip olduğunun altı çizildi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’la yapılan bu söyleşi, basmakalıp yaklaşımlara ve yerleşik kabullere meydan okuyan, “insanlığın eşitlik şarkısına” inanç tazeleyen bir içerikten oluşuyor.



Barış Terkoğlu’nun hazırladığı “Kemal Okuyan ile Söyleşi: Komünistliğin Ne Lüzumu Var?”… pic.twitter.com/bo2lZNeqCN — Kırmızı Kedi Yayınevi (@krmzkedikitap) September 4, 2026

Kitabın duyurulmasının ardından konuyla ilgili bir açıklama yapan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, gazeteci Terkoğlu'nun yönelttiği, akla gelen veya gelmeyen tüm sorulara açıklıkla yanıt verdiğini ifade etti.

Geçtiğimiz yıl Kırmızı Kedi Yayınevi kurucusu Haluk Hepkon ile Cumhuriyet üzerine gerçekleştirdikleri söyleşiyi hatırlatan Okuyan, sürece ve yayınevine teşekkür ederek yeni kitaba dair şu değerlendirmede bulundu:

"Geçtiğimiz yıl Haluk Hepkon ile Cumhuriyet’i konuşmuştuk, bu sefer Barış Terkoğlu komünizm ve TKP hakkında akla geleni (ve gelmeyeni) sordu, ben de ne sorduysa yanıtlamaya çalıştım."

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