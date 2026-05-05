PKK isim değiştirdi, Öcalan'a statü çağrısı yaptı

"Apocu Hareket Yönetimi" adıyla Mustafa Karasu ve Sozdar Avesta'nın katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.

PKK'nin feshedildiği kongrenin birinci yıldönümünde yapılan açıklamada, "Bu toplantımızı 5-7 Mayıs tarihleri arasında yaptığımız PKK’nin 12. Kongresinin yıl dönümünde yapıyoruz. PKK’nin feshi ve Türkiye’ye karşı silahlı mücadelenin sonlandırılması kararımızın üzerinden bir yıl geçti. Bu toplantımızda bir yıl içinde Rêber Apo’nun Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı doğrultusunda Özgürlük Hareketimiz ve Türk devleti açısından yaşanan durumları değerlendirmek istiyoruz" denildi.

Öcalan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin çağrısına olumlu yanıt verdiğinin söylendiği açıklamada, "Apo yapılan görüşmelerin ve ifade edilen söylemlerin anlamlı ve sonuç alıcı olması açısından statüsünün belirlenmesini defalarca ifade etmiştir. Yasal ve siyasi konumu belli olarak çeşitli kesimlerle görüşebilirse o zaman Rêber Apo rolünü sonuç alıcı biçimde oynar. Yoksa zaman zaman bir heyetle yaptığı görüşmelerle Rêber Apo gerçek rolünü oynayamaz; rolünü oynaması da beklenemez" denildi.

Açıklamada, "AKP’li yetkililerin süreç ilerliyor, bir tıkanma yok, demesi mevcut durumu ifade etmemektedir. Ne zaman Rêber Apo’nun statüsü belli olur ve özgür çalışır koşullara kavuşursa o zaman sürecin ilerlemesinden söz edebiliriz" ifadesine yer verildi.

Bahçeli'den açıklama

Öte yandan bugün Meclis grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öcalan hakkında yürütülen 'statü' tartışmasına değinerek, "Bu mekanizmanın adının barış süreci ve siyasallaştırma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Temennimiz, PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır" dedi.