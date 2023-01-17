Peker’in Kıbrıs iddialarıyla gündeme gelen emekli korgeneral hayatını kaybetti

Ülkücü mafya Sedat Peker‘in iddialarında gündeme gelen Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı dün öğle saatlerinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı’nın tansiyon düşüklüğü şikayetiyle gittiği Kavacık’taki özel bir hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti

Hasan Kundakçı’nın adı son olarak Sedat Peker’in Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı suikastı açıklamasında gündeme gelmişti. Peker’in iddiaları üzerine konuşan eski özel harekatçı Korkut Eken, Kundakçı’nın “suikastçiye yardım etmek amacıyla” Kuzey Kıbrıs’a gittiğini iddia etmişti.

Eken, o dönem Barış Kuvvetleri Komutanı olan Hasan Kundakçı’nın Mehmet Ağar’dan yardım istemesi üzerine, her ihtimale karşı Atilla Peker’le (Sedat Peker’in kardeşi) Kıbrıs’a gittiğini öne sürmüştü.