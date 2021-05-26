Peker'in kardeşi ismini vermişti: Orgeneral Galip Mendi konuştu, iddiayı doğruladı

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Kutlu Adalı cinayetine ilişkin ifadesinde ismini andığı emekli Orgeneral Galip Mendi, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Odatv'den Can Özçelik'in haberine göre, 1994-1996 arasında Kuzey Kıbrıs'ta Sivil Savunma Daire Başkanlığı’nda görevli olduğunu, tayininden hemen önce gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürüldüğünü söyleyen Mendi, Korkut Eken’in o tarihlerde yanında Atilla Peker ile kendisine geldiğini kabul etti, “Korkut Eken Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmış bir büyüğümüz. Saygı duyduğum bir kişi. Kahraman bir subay. Beni de ziyaret etti. Yanında da Atilla Peker isimli kişi vardı. Ama o gün adını bilmiyordum. Onun Sedat Peker’in kardeşi olduğunu sonradan öğrendim” dedi.

Atilla Peker’in “Galip Mendi ile tanıştım. Sonra yan odada Korkut Eken Uzi marka silahı bana verdi” iddiasına ilişkin de konuşan Mendi, “Korkut Eken’in yanında bond çanta vardı. Ama içinde ne vardı onu bilemiyorum” diye konuştu.

Korkut Eken’in bazı PKK’lilerin Kıbrıs’ta tedavi edildiğine dair istihbarat olduğunu ve bu sebeple geldiklerini anlattığını söyleyen Mendi şöyle devam eti:

“O dönem Barış Kuvvetleri Komutanı Hasan Kundakçı’ydı. Korku Eken, Hasan Kundakçı’yla da görüştü. Korkut Eken bana Kutlu Adalı ile ilgili bir şey söylemedi. PKK ile ilgili istihbarat çalışması yapılacağını söyledi. Biz de kendisine Beyaz Renault marka Toros aracı tahsis ettik. Zaten biz Lefke’deydik. Kutlu Adalı Lefkoşa’daydı.”

Kutlu Adalı’nın öldürülmeden önce Aziz Barnabas Manastarı baskınına ilişkin yazılar yazdığını ifade eden Galip Mendi, “Sivil Savunma Daire Başkanlığı’nın silahlı bir gücü yoktu. Barış Kuvvetleri Komutanlığı bir ihbar alıyor ve PKK’nın o çevreye silah gömdüğü bilgisine ulaşıyor. Orada arama yapılıyor. O aramada kullanılan Beyaz Renault marka Toros araç Sivil Savunma Daire Başkanlığı tarafından tahsis edilmişti. O aramada bu aracın gözükmesinden dolayı da Kutlu Adalı, Aziz Barnabas Manastarı baskınında kullanılan aracın aynı araç olduğunu yazdı” dedi.