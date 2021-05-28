Sözcü 'Kundakçı paşaya' Adalı cinayetini sordu, paşa bayrak olayını anlattı

Gazeteci Saygı Öztürk, Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı’yla görüşmesini bugün Sözcü sayfalarına taşıdı. Hasan Kundakçı, Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı öldürüldüğünde Kıbrıs’ta Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nı yapmaktaydı.

Atilla Peker, Korkut Eken’le birlikte adaya gelerek, Sivil Savunma Daire Başkanlığı’na gittiklerini, burada Eken’in bir odada suikast silahını kendisine verdiğini, o zaman Kurmay Albay olarak görev yapan Galip Mendi’yle orada tanıştığını ifadesinde öne sürmüş, Galip Mendi’yse Eken ve Peker’in adaya geldiklerini doğrulamıştı. Mendi “Kıbrıs’taki PKK faaliyetleriyle ilgili araştırma yaptıklarını” söylediği ikiliye bir beyaz Toros da tahsis ettiklerini anlatmıştı.

Sedat Peker, kardeşi Atilla Peker’in Adalı suikasti için görevlendirildiğini ama başarılı olamadığını söylerken, daha sonra Korkut Eken’in kendisine Adalı konusunun halledildiğini söylediğini öne sürmüştü.

Adalı cinayeti sırasında adadaki en üst düzey Türk askeri yetkilisi olan Hasan Kundakçı, Saygı Öztürk’e konuyla ilgili şunları söyledi:

“Gazetecilerin çoğunu tanırdım. Ama Kutlu Bey'le hiç tanışmamış, görüşmemiştim. Cinayetin aydınlatılması için Güvenlik Kuvvetleri Komutanım derinliğine çalışmalar yaptı. O günkü imkanlarla gazetecinin katili ya da katilleri bulunamadı.”

Bu açıklama, Saygı Öztürk’ün yazısında, Hasan Kundakçı’yla görüşmelerinde çok küçük bir yer tutuyor. Kundakçı, görev yaptığı dönemde Kıbrıs’ta yaşanan diğer olayları anlatıyor. Rum tarafından sınıra gelen motosikletliler konusu ve bunlardan birisinin bayrak direğine tırmanıp Türk bayrağını indirmek isterken askerlerce vurulması olayı üzerinde durduğu anlatılarında, bu olayda emir veren kişi olduğu, bu yüzden hakkında Interpol tarafından Kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartıldığı üzerinde duruyor.

Kutlu Adalı cinayetinde tüm gözler Korkut Eken’e dönmüşken, cinayetin işlendiği dönemde Kıbrıs’taki en yetkili Türk olarak Hasan Kundakçı henüz sorgulanan bir isim değil. Öte yandan “O günkü imkanlarla gazetecinin katili ya da katilleri bulunamadı” diye konuşan Kundakçı’nın bilgisi dışında bir kontrgerilla operasyonu yapılması ihtimali de akla yakın görünmüyor.

Durum buyken, Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı, Sözcü gazetesi sayfalarından “Tamburalı paşa” tanımlarıyla ses veriyor, bayrak ve milli gurur öykülerini anlatıyor.