Peker Suriye'ye girdi: El Nusra'ya silah ve kaçak ham petrol

Ülkücü mafya Sedat Peker, bugün 8. videosunu yayınladı.

Peker'in Kürt sorunu, Alevilik gibi konular üzerine sohbet üslubuyla konuştuğu, Soylu'nun televizyon performanslarıyla ilgili şakalar, sataşmalar ve suçlamalarda bulunduğu uzunca bir bölümden sonra Suriye'ye yollanan silahlar ve Suriye sınırında yürütülen yasadışı ticaret hakkında suçlamalarda bulunduğu görüldü.

Erdoğan'ın, uluslararası komplo suçlamasına "çevreni sarmışlar, seni yanıltıyorlar" yanıtını veren Peker "Tayyip abi" diye hitap etmeye devam ettiği Erdoğan'a sesleneceği bir yayın yapacağını duyurdu. Peker, Erdoğan'a "Senin hiçbir gücün yokken ben vardım. Onların hiçbir gücü yoktu. Alkış beklemedim, ön planda olmadım. Elimden ne geliyorsa onu da yaptım. Bir dahaki videoda beraber konuşacağız Tayyip abi." dedi.

Peker, İsrail'le ticari ilişkilere de değindi. Videoda Peker "Azerbaycan'da olay oldu. Oraya sihaları yolladın, iyi yaptın. Katar'da sorun oldu askeri birlik kurdun. Azerbaycan'da Socar var. Socar'ın alt şirketleri ortaklıklar var, Katar'da zaten bankalarda paralar var. Filistin'de ne var, hamaset. 'Kardeşlerimizle beraberiz.' Öyleyse 10 tane siha da oraya yollayın. Öyle cami çıkışında bağırmayla olmaz bu işler. İsrail'e giden malları taşıyan gemilerin kimin olduğu belli. İsrail'de kimin, o gemilerin yazanesi, merkezi olduğu da belli. Boykotu bırak, onların malını taşımayı bırakın o zaman" diye konuştu.

Peker yine Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'dan da bahsettti. Peker, "Uluslararası uyuşturucu trafiği. Ben deseydim ki, 'Binali Yıldırım başbakanlığı döneminde ülkeye sıcak para girsin diye özel gizli bir anlaşma yapıldı, bu şekilde bir koordinasyon kuruldu devleti yargılatmak için'. Bu kriminal bir olay. Eski Başbakanın oğlu Venezuela'ya, Kıbrıs'taki o para sistemi, Ortadoğu'ya gidiş... 'Biz herkesi gider alırız.' E Halil Falyalı'yı niye almıyorsun? Yayınladı arkadaşlar kırmızı arama şeyini, 'Ortadoğu'nun uyuşturucu patronu' diye. Türkiye'de de 'bet' işlerinden aranıyor. Herkesi gidip alıyorsunuz, gidin onu da alın. Ama ondan kasetler var, herkesi çekmiş" dedi.

Peker'den Erdoğan'ın konuşmasından sonra başta Soylu ve Ağar, hedef almış olduğu siyasiler hakkında yeni suçlamalarda bulunması bekleniyordu. Hafta içinde Erdoğan'ın grup konuşması sonrasında yayınladığı Twitter mesajları yüzünden Erdoğan'ın dahi hedefte olabileceğini düşünenler olmuştu. Öte yandan Peker, sadece Soylu'nun televizyon performanslarında hatırlattığı sigorta şirketinin hazırladığı sigorta poliçelerine ilişkin suçlamada bulundu. Soylu'nun bakanlık konumunu kullanarak holding ve özel sektör firmalarının kullandığı araçların kasko ve sigorta işlemlerini kendi şirketine bağladığını öne sürdü.

Peker'in "ifşaatı" ise Suriye'yle ilgili oldu. Suriye'de Türkmenlere yollandığı söylenerek ulaştırılan silahların bir bölümünün El Kaide bağlantılı El Nusra'ya verildiğini söyleyen Peker, bu konuda SADAT'ı suçladı.

Peker'in Suriye'yle ilgili değindiği bir diğer konuysa kaçak ham petrolün de dahil olduğu yasadışı ticaretin kontrolü ve yürütülmesiydi. Peker bu konuda da Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'yı işaret etti.

Peker Suriye'ye SADAT üzerinden silah gönderildiğini söylerken, bunun için kendi yardım konvoylarının kullanıldığını iddia etti. Peker, yardım konvoyları için yine AKP'den bir isimle konuştuğunu, silahların gittiği bu ek tırların bu ismin talebiyle konvoya eklendiğini söyledi.

Peker, Suriye'yle ticaretin El Nusra ile başında Berat Albayrak'ın bulunduğu ekip aracılığıyla yapıldığını öne sürdü, "Ticaretten giden para nereye, bizim MT grubu, Murat Sancak, Ramazan Öztürk, Berat'ın ekibi. Metin Kıratlı, idari işler başkanı, bir de El Nusra..." dedi.

Suriye ve özel olarak Kürtlerin yeni dönemde sahip olacakları konum Biden - Erdoğan görüşmesi öncesinde ABD - Türkiye görüşmelerinin yoğunlaştığı konuların başında geliyor. Peker, bu konuyla ilgili sonuçları olabilecek bilgiler verirken, Türkiye'deki Kürt sorununun çözümüyle ilgili de fikirler öne sürmüş oldu.

Peker'in bir saati aşan yayının son yarım saatinde bu konularda söyledikleri şöyle:

'Suriye olayı ilk olduğunda, verseydin tüm Suriye'deki Kürtlere pasaport'

"Suriye olayı ilk olduğunda, verseydin tüm Suriye'deki Kürtlere pasaport, buradakiler akrabası. İç işlerinizde şey, dış politikada birlikte hareket edeceğiz deseydin kesin kabul ederlerdi. Neden küçülmeyi düşünüyorsunuz, akıllı bir hamleyle tak. İşgal etme anlamında söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın, ticari, ekonomik, hareket. Kapitalist çağda parayı bulmak, akılcı olmak gerek.

Terörün olduğu yerde uyuşturucu, yasa dışı para, silah kaçakçılığı olur. Bir de PKK'nın derinleri var, Mehmet Ağar'ın onlarlala da arası iyi.

Çocukluğumuzdan beri Aleviler hakkında demedik laflar bırakmadı, ellerinden ekmek yenmez bilmem ne? 8 yaşında bana apartmanın kapıcısı vardı Bayram abi, apartmandaki tüm herkesten daha şerefliydi, benim babam da dahil. Ben ondan öğrendim Aleviliği. Hz. Hüseyin'e yapılanları, Hz. Ali'ye yapılanları kim bir yere oturtabilir, herkes bir yerde birleşiyor da. Bir iki nüanstan dolayı insanlar birbirine, bu olmaz, olmamalı.

84 milyon insan biz bize yeteriz, sonrasında da dünyaya yeteriz."

'Türkmenlere yardım için konuştum, AKP'li vekile ilettim, onlar tamam biz de birkaç tır gönderelim dediler'

"Şimdi geldik konumuza...

MİT tırları yakalandıktan sonra benim kafamda bir şeyler oluştu. Biz oraya hem toplumun duygularını yükseltmek hem de oradaki kardeşlerimize yardımcı olmak için, Bayırbucak Türkmenlerine diğerlerine insansız hava aracı, kıyafetler ama çok fazla, oradaki tüm savaşçılara yetecek kadar. Telsizlerden tutun çelik yeleklerden onlar bunlar tırlarca. Bu projeyi düşündük, o milletvekili arkadaşımıza da ilettik, o da iletmesi gereken yerlere de iletti. Tamam. Sonra dediler ki, biz ek tırlar verelim, sizin tırlarla birlikte. "

'SADAT üzerinden bizim tırların arasında silah gönderdiler'

"Bizim tırlar Sedat Peker yardım konvoyu diye gidiyor, basına resimler veriyoruz ama benim adıma giden diğer araçlar var. Onlar da başka yerlerdeki Türkmenlere gidiyor diye biliyoruz ama araçlarda ne olduğunu bilmiyoruz. Silah var biliyoruz, bilmiyoruz dediğim, çocuk değiliz. Bu da normal, olması gereken şey. Bu MİT tarafından değil, askeriye tarafından da değil, SADAT tarafından organize ediliyor."

Silahları, araçları El Nusra'ya göndermişler

"Bunların hepsini ben kendi paramla alıyorum, onlar hariç, onları onlar, benimle ilgisi yok. Ama benim adıma gidiyor, işlem yapılmıyor, kayıt yapılmıyor, direkt geçiş yapılıyor. Sonra ben yüklü miktarda Mitsubishi araçlar yollamaya başlayınca dediler bize de verebilir misin, tamam dedim. Türkmenler her yerden teşekkür ediyorum araçları aldık diye. Yav bir iki tanesi Arapça konuşuyorlar, Arapça konuşmalarında sorun yok, bizim Türkmen arkadaşlar bunlar El Nusra'cı dedi. Allah Allah... Bizim diğer arkadaşlar da diyor ki, bu gidenler El Nusra'ya gidiyor. Evet. Benim üzerimden gönderiyorlar ama ben yollamadım SADAT'çılar yolladı. Veli Küçük'le gizlediniz değil mi? Göreceksiniz kibrit kutusuna sokacağım hepinizi tüm dünyada hem de devleti de yargılatmayacağım. Belki devlete para cezası, engel olmadığı için, gerekli tedbiri almadığı için, birkaç yüz bin euro, ondan bir şey olmaz."

Cumhurbaşkanlığı'ndan El Nusra'ya ticaret hattı: İsimleri açıkladı

"Ama bir bölüm var, şimdi oraya geliyoruz. Pandora'nın ilk kutusunu açalım bakalım.

Şimdi sizin Suriye'de ticaret yapmanız için ne yapmanız gerek biliyor musunuz? Metin Kıratlı bey var, cumhurbaşkanlığı idari işler başkanı, Külliye'ye gideceksiniz. Ama böyle bir iki kamyonluk işleri söylemiyorum, büyük, kaçak ham petrol, çay, şeker, alüminyum, bakır, ikinci el araç. Milyarlarca dolarlık para. Suriye mücadelesi için parayı kim verdi, devlet. Kim şehit oldu, millet. Şimdi orada yapılan ticareti anlatacağım.

Siz oradan onayı aldıktan sonra MT grup var, Murat Sancak, Ramazan Öztürk, tüm hiyerarşi orada. Onların onayı geçtikten sonra, El Nusra'nın iktisat sorumlusu var, Ebu Abdurrahman, Ebu Şeyma ismini de kullanıyor, şu anda da ticaret böyle yapılıyor biliyor musunuz? Ben o zaman ne dedim, bunlara silahları veriyorsunuz, bunlar Türkmenlerle savaşıyor, ya anlat abi bir bilelim. Bir bilelim bizim üstümüzden gidiyor. Ya işte yeni bir dengeler kuruluyor, dedim bana anlatacaksınız."

Berat Albayrak, Murat Sancak'ın evinde kalıyor

"Berat Albayrak nerede biliyor musunuz, hep arıyorsunuz, Murat Sancak'ın evi var Hadımköy, Beylikdüzü taraflarında orada kalıyor. Beraberler. Suriye'ye girilmeli mi, girilmeli, kalımalı mı, kalınmalı ama oradaki para neden hiç devlete gelmiyor, hala para gidiyor oraya. Ama orada bir ticaret var, büyük para kazanılıyor. Ham petrol, bakır, alüminyum..."

'Son dört senede bu ülkede ne kadar büyük holding, kurum, kuruluş var hepsi bunun şirketine geçti'

"Soylu'ya siz sorun isterseniz. Son dört senede bu ülkede ne kadar büyük holding, kurum, kuruluş var hepsi bunun şirketine geçti biliyor musunuz? Bu bile suç. Bu makam suistimal etmek değil mi? Nasıl büyür bir şirket bu kadar. Diyor ya poliçe kesince çok mutlu oluyorum, ben de mutlu olurum Sülü. Kes poliçeyi gelsin paralar.

O bakanlıktan ayrılacaksın, tasmayı takacağım Sülü."

Libya'daki ihaleleri 5 tane 10 tane aile aldı, bakan anlattı

"Enteresan bir olay yaşadım. Libya'da olmamız çok önemli, Mavi Vatan... Bir bakan beyle tanıştık, ismini vermeyeceğim sıkıntıya düşmesin. Bakanlar Kurulu toplantısı var, bizim bakanlar Sarrac bey, onun yanında bakanları, bu arkadaş o ekipten diyelim. Konuşma oluyor, konuşmadan sonra diğer bakanlardan müsade isteniyor baş başa görüşülecek. Cumhurbaşkanımız kendisine şu şu ihaleler şu şu şirketlere verilsin, tamam. Adam istifa etmişti biliyor musunuz, o adam anlattı biliyor musunuz? O ihalelerle ilgili Libyalı iş adamları veya savaşta bunu destekleyenler biz ne yapacağız diye buna şey yapınca adam istifa etmiş, bakan söyledi, ben onun yalancısıyım. Niye 5 tane 10 tane aile alıyor tüm parayı, niye halk fakir?

Benim akrabam, İbrahim Yenen Kağıthane'de, yanlarında çalışıyor, binlerce dair var üstünde, tapu. Bir adamın üstüne binlerce daire olur mu? Milletin köpek kulübesi yok. Sonra seni alacağım... Araştırın o kadar tapu var mı yok mu? Artık kontrol edemiyorlar. "

'Önümüzdeki hafta Tayyip abiyle konuşacağız, ajanım ya ben'

"Ancak sizi galeyana getirmek isteyip, sokağa çıkarmak isteyenler olacak, yapmayın. Ben size sizin patron olduğunuzu öğreteceğim, siz Tayyip abinin de patronusunuz. Onun maaşını da siz veriyorsunuz. Daha çok konuşacağız, önümüzdeki hafta Tayyip abiyle konuşacağız, ajanım ya ben, bakacağız abi, bakacağız ben nasıl bir ajanım. Ya bizim MİT başarılıdır ya, bir sorun onlara, tripod, kamera ya, akıl beyin. Akıl tatildeydi yeni geldi.

Devlete zarar vermek istesem iki kelimeyle tık kitlerim olayı, kimsede aksini kanıtlayamaz. Kahpesiniz ulan siz, neler yaptınız lan bana.

Suriye'de bu olay var ya... Ben bunlara Şii Türkmen konusunu, sonra benim üzerimden yapmayı kestiler. Sonrasında ben bunlara şahit oldum, biliyorum. Ben diyeceğim ya, konuşurum diye ben PKK'ya silah sattım diye nasıl bir dedikodu, hatırlıyor musunuz? Allah beni öldürmedi, cezaevine de koymadı, anlatıyorum, anlatacağım."

Berat'ın ekibi

"Ticaretten giden para nereye, bizim MT grubu, Murat Sancak, Ramazan Öztürk, Berat'ın ekibi. Metin Kıratlı, idari işler başkanı, bir de El Nusra..."