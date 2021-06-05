Peker, 'Erdoğan'ın damadı'yla görüşmesini yayınladı: Her suçta beraberiz

Ülkücü mafya Sedat Peker, Lazoil petrol dağıtım şirketinin sahibi ve Erdoğan'ın yeğeninin eşi Serdar Ekşi’yle, karakolda AKP'li milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın dövülmesi ve Suriye'de cihatçılara giden askeri teçhizatla ilgili yaptığı bir telefon görüşmesini yayınladı.

Görüşmede Peker'e "reisim" diye hitap eden Ekşi, AKP'nin medyadan rahatsız olduğunu söyledi.

Peker Suriye'deki cihatçı çetelere yolladıkları silahlar hakkında "O kadar namussuzluk yaptılar bir tanesi bir yerde yazı yazdırmıyor, o kadar gazeteniz var, televizyonunuz var, bu adam kendi parasıyla yolladı" derken Ekşi'nin bu olaya tanık olduğunu ekledi. Ekşi de tanık olduğunu doğrularken Peker, "Biz 4 tır yolluyorduk, onların dağıtımını kendimiz yapmıyorduk, biz paramızı veriyorduk onlar dağıtıyordu" diye konuştu.

Peker görüşmeyi sosyal medya üzerinden "Serdar Ekşi yaptığın her şeyi biliyorum, görüşeceğiz. Biz hepimiz aileyiz her suçta beraberiz" notuyla paylaşıyor.

'Pelikan'a girme'

Ekşi videoda, "Reisim şu Pelikan'a artık girmeden.. Hilal Kaplan'ın kocasını Süheyb'i (Öğüt) aradım Pelikan'ın başı o zaten. Ben burada değilim geleyim görüşelim dedi" diye konuşuyor. Ekşi'nin Pelikancılarla görüşmelerinde Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'dan nefret ettiklerini söylemesine Peker, "Ya nasıl nefret ediyorlar. Hepsini Berat Bey yönlendirmiyor mu? Bilmiyor muyuz bunları. Diğer taraftan Mehmet Ağar'la'da yakınlığı... Nasıl nefret ediyor? Tolga'yı getirdiler Marmara teşkilat başkanı yaptılar. Tecavüz etti kızı öldürdü, hepsi delilli ispatlı. Babasının yaptıkları... Bunu kim yaptı Tolga'yı oraya, Berat yaptı" cevabı veriyor.

Peker'in "Sabah, ATV bütün hepsini ortak bir beyin yönetiyor. Serhat (Albayrak) başlarında" sözlerinin ardından Ekşi, "Serhat'ın da medyanın başından gideceğine dair bi bilgi vardı. AK Parti'nin önde gelenleri medyadan rahatsız, A Haber'e çıkıyor" diyor.

Görüntülerde Ekşi'nin, Peker'in avukatını gönderip karakolda bir milletvekilinin darp edilmesi iddiasıyla ilgili hatırlatmasını da onayladığı da yer alıyor. Ekşi'nin "Metin Külünk'ün bağlantıları kopuk, üstü çizilmiş" sözlerine Peker "Nasıl üstü çizilmiş MKYK üyesi" şeklinde konuşuyor.