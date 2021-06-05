Peker'in karakolda dövdürdüğü eski vekilden AKP yöneticisine: 10 bin dolar alan sen misin?

Ülkücü mafya Sedat Peker'in bir AKP yöneticisinin talimatıyla karakolda dövdürdüğünü söylediği eski AKP'li vekil Feyzi İşbaşaran, bunun arkasındaki ismin Metin Külünk olduğuna işaret etmişti.

İşbaşaran, AKP MKYK'sında bulunan Metin Külünk'ün sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımı alıntılayarak, "Herkes sana soruyor, bir kez daha soralım @sedat_peker’den 10 bin dolar maaş alan sen misin?" diye sordu.

Peker 10 bin dolar maaş olayına ilişkin pazar günü bir video yayınlayacağını söylemiş, videodan önce Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Soylu'ya yazılı bir soru iletmişti.