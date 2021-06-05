Sokaklar ses verdi: Tarikatsız, patronsuz, mafyasız Türkiye

Türkiye Komünist Partisi (TKP), bugün İstanbul Beşiktaş’ta yapacağını duyurduğu basın açıklaması için toplandı. Beşiktaş kaymakamlığının telefonla bildirdiği yasaklama girişimini dün gece "yok hükmünde" ilan eden TKP İstanbul örgütü, Beşiktaş'ta kalabalık bir yurttaş topluluğuyla basın açıklamasını yaptı.

Katılanlar "Tarikatsız, patronsuz, mafyasız, Türkiye", "Aydınlık bir ülke, sosyalist Türkiye", "Boyun eğme memlekete sahip çık", "Ya çete düzeni ya sosyalizm" sloganları attı.

Ülkenin kaderi tarikat-mafya-sermaye üçgenine sığmaz: İnsanca bir düzen için bir araya geldik! #BoyunEğme pic.twitter.com/3qUaJUjoHh — TKP (@tkpninsesi) June 5, 2021

Beşiktaş'ta toplanan yurttaşlar

'Tarikatlar yasaklanacak, mafya yargılanacak'

TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam, "Basın açıklamamız kaymakamlık tarafından yasaklandı. Yasaklanmasının nedeni basın açıklamasının içeriği. Yani tarikatlara, mafyalara karşı olmamız rahatsız ediyor. Buluşmamız tarikatsız, mafyasız, patronsuz bir düzen istediğimiz için yasaklandı. Buradan ilan ediyoruz, tarikatlar yasaklanacak, mafya yargılanacak, sömürünün olmadığı bir ülkeyi kuracağız. Bu halk size asla boyun eğmeyecek" dedi.

TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam: Buluşmamız tarikatsız, mafyasız, patronsuz bir düzen istediğimiz için yasaklandı. Buradan ilan ediyoruz, tarikatlar yasaklanacak, mafya yargılanacak, sömürünün olmadığı bir ülkeyi kuracağız. Bu halk size asla boyun eğmeyecek. #BoyunEğme pic.twitter.com/7BGVOBttD7 — TKP (@tkpninsesi) June 5, 2021

Ne olmuştu?

Basın açıklaması hakkında yasaklama kararı telefonla parti yetkililerine bildirilmiş, TKP bu bildirimin hiçbir hukuki temeli olmadığını ve basın açıklamasının duyurulan saatte Beşiktaş'ta yapılacağını duyurmuştu.

Parti avukatı Özgür Murat Büyük soL’a bir açıklama yaparak, bu yasağın Anayasa ve yasalarda hiçbir karşılığı bulunmadığını belirterek "Karar yok hükmünde, kararı alanlar suç işliyor. Yasaklama kararı veren kişi/kişiler hakkında da gerekli yasal başvuruları yapacağız. Hukuksuz ve gayrimeşru bu yasaklama kararını tanımıyoruz!" demişti.

TKP, açıklama öncesi resmi hesabından çarpıcı bir video paylaşarak "Halka yasak olan AKP’ye değil! Karşı oldukları eşit ve özgür bir yaşam mafyasız, tarikatsız, sömürüden uzak bir düzen" demiş, TKP gönüllüsü olmaya çağırmıştı.