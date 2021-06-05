TKP'den AKP'ye 'yasak' yanıtı

TKP'nin bugün saat 17.00'de Beşiktaş'ta yapacağı "Tarikatsız, mafyasız, patronsuz bir düzen" açıklaması AKP tarafından hukuksuz şekilde engellenmek istenirken, TKP bu hukuksuzluğu tanımadığını duyurmuş, yurttaşları bir araya gelmeye çağırmıştı.

TKP açıklama öncesi resmi hesabından çarpıcı bir video paylaşarak "Halka yasak olan AKP’ye değil! Karşı oldukları eşit ve özgür bir yaşam mafyasız, tarikatsız, sömürüden uzak bir düzen" dedi, TKP gönüllüsü olmaya çağırdı.